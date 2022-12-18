Про це повідомляє Еспресо.TV.

Провідні букмекерські контори дають коефіцієнт 2,75 на перемогу Аргентини та 2,85 на виграш Франції. Нічию в основний час оцінюють у 3,10.

Аргентина на груповому раунді програла Саудівській Аравії (1:2), та перемогла Мексику (2:0) і Польщу (2:0). У 1/8 фіналу аргентинці здолали Австралію (2:1), а у чвертьфіналі у серії пенальті пройшли Нідерланди (2:2, 4:3).

Франція на груповому раунді перемогла Австралію (4:1), Данію (2:1), поступилася Тунісу (0:1) та фінішувала у квартеті D на першій позиції. У 1/8 фіналу чинні чемпіони світу здолали поляків (3:1). А у чвертьфіналі Франція виявилась сильнішою за Англію (2:1).

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У півфіналі Аргентина перемогла Хорватію (3:0), а Франція виявилась сильнішою за Марокко (2:0).

Фінал ЧС-2022

18 грудня

Аргентина - Франція

Лусаїл, стадіон "Лусаїл Айконік"

Початок о 17:00

Трансляція - Megogo, сайт "Суспільне Спорт" і регіональні телеканали "Суспільного"

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