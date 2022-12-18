Аргентина - Франція: де та коли дивитись фінал чемпіонату світу з футболу
Сьогодні, 18 грудня, у фіналі чемпіонату світу з футболу збірна Аргентини зіграє проти Франції
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Провідні букмекерські контори дають коефіцієнт 2,75 на перемогу Аргентини та 2,85 на виграш Франції. Нічию в основний час оцінюють у 3,10.
Аргентина на груповому раунді програла Саудівській Аравії (1:2), та перемогла Мексику (2:0) і Польщу (2:0). У 1/8 фіналу аргентинці здолали Австралію (2:1), а у чвертьфіналі у серії пенальті пройшли Нідерланди (2:2, 4:3).
Франція на груповому раунді перемогла Австралію (4:1), Данію (2:1), поступилася Тунісу (0:1) та фінішувала у квартеті D на першій позиції. У 1/8 фіналу чинні чемпіони світу здолали поляків (3:1). А у чвертьфіналі Франція виявилась сильнішою за Англію (2:1).
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У півфіналі Аргентина перемогла Хорватію (3:0), а Франція виявилась сильнішою за Марокко (2:0).
Фінал ЧС-2022
18 грудня
Аргентина - Франція
Лусаїл, стадіон "Лусаїл Айконік"
Початок о 17:00
Трансляція - Megogo, сайт "Суспільне Спорт" і регіональні телеканали "Суспільного"
- 13 грудня у першому півфіналі ЧС-2022 збірна Аргентини впевнено перемогла Хорватію.
- Ліонель Мессі зрівнявся з Дієго Марадоною за гольовими передачами на чемпіонатах світу.
- Крім цього, Мессі назвав вихід до фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу одним із найзворушливіших моментів у кар'єрі.
- А 14 грудня у другому півфіналі ЧС-2022 збірна Франції перемогла команду Марокко.
- Одразу 5 важливих гравців пропустили останнє тренування збірної Франції, яка 18 грудня зіграє у фіналі ЧС-2022.
- 16 грудня ФІФА відмовила Володимиру Зеленському у проханні поділитися посланням миру на фіналі ЧС-2022 у Катарі.
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