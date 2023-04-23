Про це в етері телемарафону повідомив керівник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напряму Олексій Дмитрашківський.

За його словами, сьогодні на цьому напрямку ворог не веде активні бойові дії, що може сигналізувати про підготовку до масштабнішої атаки.

"Втративши багато особового складу на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, я думаю, що ворог найближчим часом зосередить увагу знову таки на Вугледарському напрямку. Це моя думка", - додав він.

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Окрім цього, Дмитрашківській також розповів, що вчора російська армія 6 разів завдала ударів по Вугледару з авіації.

"Ворог дотримується тактики випаленої землі. Це робиться для того, щоб нашим захисникам не було можливості будь-де тримати оборону. Знищуються будинки, військовим сленгом кажуть "розбирають будинки" поверх за поверхом, і це відбувається як в Бахмуті, так і на Вугледарі", - зазначив він.