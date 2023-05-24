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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Армія РФ, ймовірно, відтіснила сили РДК і ЛСР з Бєлгородщини щонайменше до кордону. В країні фантазують про українські рейди, - ISW

Армія РФ, ймовірно, відтіснила сили РДК і ЛСР з Бєлгородщини щонайменше до кордону. В країні фантазують про українські рейди, - ISW

24 травня, 2023 середа
08:04
Війна з Росією Бєлгородська область

Американські аналітики вважають, що російські війська, скоріше за все, відтіснили сили РДК та ЛСР щонайменше до прикордонного населеного пункту Козинка та, можливо, за межі російської території станом на 23 травня

Про це звітує Інститут вивчення війни.

Російські армійці могли відтіснити РДК і ЛСР 

Так, влада РФ оголосила про завершення контртерористичної операції у Бєлгородській області 23 травня, заявивши, що нібито розгромила в регіоні РДК та ЛСР, які борються на боці України.

Російське міноборони заявило, що підрозділи прикордонних військ західного військового округу (ЗВО) відбили рейд та вигнали всіх "диверсантів" із Бєлгородської області. Губернатор краю В'ячеслав Гладков при цьому закликав евакуйованих мешканців зачекати, перш ніж повернутись до прикордонних населених пунктів.

Пізніше влада оголосила, що за день до цього евакуювала 100 цивільних із 9 прикордонних населених пунктів Бєлгородської області, хоча Гладков спочатку заперечував проведення офіційної евакуації.

Представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ Володимир Путін не проводитиме екстрене засідання Ради безпеки для обговорення рейду в Бєлгороді, а натомість обговорить ситуацію під час запланованого на 26 травня засідання Ради безпеки, ймовірно, у спробі висловити впевненість щодо можливості РФ впоратися із ситуаціями.

Інститут припускає, що 23 травня війська РФ, ймовірно, відтіснили сили РДК і ЛСР щонайменше до прикордонного населеного пункту Козинка та, можливо, за межі російської території.

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У російському інфопросторі поширились кадри, на яких російські сили обстрілювали позиції РДК і ЛСР поблизу прикордонного пункту пропуску "Козинка" вночі. А на ранок вони вже стверджували, що армія РФ відбила Козинку та її прикордонний пункт пропуску. 

Деякі російські джерела стверджували, що сили РДК і ЛСР закріпилися в церкві в Козинці, але попередні звіти свідчать, що російські сили могли витіснити проукраїнські сили до вечора. 

На кадрах, опублікованих 23 травня, видно наслідки обстрілу гори-подолу (приблизно 6 км на північний захід від Козинки) і патрулювання російської піхоти між Грайвороном (приблизно 7 км на північний захід від Козинки) та Горою-Подолом, що свідчить про те, що співробітники РДК і ЛСР більше не займають або ніколи не займали позицій у населеному пункті. 

Однак незрозуміло, чи РДК і ЛСР захопили якісь села 22 чи 23 травня, зазначає ISW. У ЛСР заявили, що особовий склад ЛСР і РДК продовжував діяти в Бєлгородській області 23 травня.

Росіяни фантазують про українські рейди

Крім того, російські джерела стверджували, що українські сили здійснили рейди на кордоні Харків - Бєлгород 23 травня, але ISW не знайшло підтвердження, що ці рейди відбулися.

Деякі російські джерела стверджували, що українські та пов'язані з Україною формування, у тому числі полк "Азов", "Кракен", ТрО та ЗСУ, та особовий склад РДК здійснили додаткові рейди в районі Горьковського, Богун-Городка та Цапівки та зуміли перетнути кордон на півдні від Щетинівки.

Інші російські джерела спростували твердження про перетин харківсько-бєлгородського кордону ДРГ. Російські джерела також стверджували, що українські сили накопичили резерви менш ніж за 10 кілометрів від харківсько-білгородського кордону, і висловлювали побоювання щодо загрози подальших рейдів.

Один так званий воєнкор стверджував, що полки "Азов", "Кракен", тероборона та регулярні українські сили брали участь у рейді у Брянській області (РФ) 22 травня, але експерти ISW досі не отримали підтвердження цього заявленого рейду.

Аналітики відзначили, що російська реакція на рейд в інформаційному просторі та у повідомлених військових діях виглядає дуже непропорційною відповіддю на дуже невелику та локалізовану ініціативу. Російським військам не потрібно було значного підкріплення або участі генерал-полковника, щоб відбити рейд, здійснений, як повідомляється, 13 бронетехніками. 

  • 22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили, що звільнили населені пункти Козинку та Гора-Подол Бєлгородської області РФ у рамках створення демілітаризованої зони на кордоні з РФ, а до Грайворона зайшли передові загони. В регіоні запровадили режим контртерористичної операції та евакуюють ядерні боєприпаси.
  • Пізно ввечері 22 травня в росЗМІ з'явилася інформація, що в Бєлгороді зафіксовано прильоти в адміністративні споруди, зокрема в будівлі ФСБ та МВС, також повідомляли про удари безпілотників по адмінбудівлях у Грайвороні та Борисівці.
  • Губернатор Бєлгородської області РФ Гладков зранку 23 травня заявив, що жителям Грайворонського округу "поки не варто" повертатися додому. Пєсков був "глибоко занепокоєний".
  • До вечора 23 травня у Бєлгородській області скасували режим контртерористичної операції. Після цього у міноборони РФ заявили про нібито знищення 70 "терористів", а інших загнали назад на територію України. Своєю чергою РДК стверджує, що не має втрат.
Росія
Володимир Путін
російська армія
ЗСУ
Харківщина
Бєлгород
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