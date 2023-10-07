Армія РФ за добу атакувала 9 областей України: 2 людини загинули, 40 поранено

Інформацію про обстріли регіонів надали в обласних військових адміністраціях.

Полтавщина: вночі ворог атакував Миргородський район області. Попередньо - є влучання по житлових будинках, без постраждалих.

Сумщина: сьогодні вранці росіяни здійснили два обстріли прикордоння. Атак зазнали Краснопільська та Дружбівська громади. Минулося без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 8 обстрілів прикордоння. Минулося без наслідків.

Дніпропетровщина: вночі під ударом ворожої артилерії опинилася Марганецька громада. Майже півтора десятка снарядів поцілили по одному з тамтешніх сіл. Минулося без наслідків. Протягом вчорашнього дня гучно було й у Нікополі. Ворог поцілив по місту чотирма дронами-камікадзе, тричі накривав його артилерійським вогнем. Осколкові поранення отримала 44-річна жінка. Також пошкоджені адмінбудівля, інфраструктурний об’єкт та готель, два приватні будинки, кілька авто і лінія електропередач.

Запорізька область: минулої доби РФ завдала 113 ударів по 20 містах та селах області з артилерії, авіації, БПЛА та РСЗВ. Під час ворожого артобстрілу поранення отримали два жителі Оріхова - чоловіки 35 та 82 років. Їх оперативно доправлено до лікувальної установи. Крім того, надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Харківщина: внаслідок ракетних ударів зранку 6 жовтня по Харкову ракетами "Іскандер" було влучання у 3-поверховий житловий будинок. Загинуло 2 людини: жінка 68 років та хлопчик 10 років. Постраждало 30 мешканців: 20 чоловіків і 9 жінок віком від 18 до 85 років, також поранений 11-місячний хлопчик. Стан більшості поранених - середньої тяжкості. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 88 будівель з яких 61 - житлові багатоповерхові будинки, 46 автомобілів.



Вночі ворог завдав удару керованою авіабомбою по місту Куп'янськ. Пошкоджено 3 житлові будинки, сталася пожежа. Постраждалих немає. На Слобожанському напрямку протягом минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Вовчанськ, Гатище, Землянки Чугуївського району.

Луганщина: загарбники завдали авіаційних ударів в районі Білогорівки. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Невське та Білогорівка.

Донеччина: під вогнем рашистів минулої доби опинилися 7 населених пунктів: Авдіївка (житловий сектор, ПрАТ "АКХЗ"), Сіверськ, Торецьк, Часів Яр, села Катеринівка, Міньківка і Соловйове. Пошкоджено 6 житлових будинків, службовий автомобіль, господарча споруда. За добу в регіоні поранено одну людину.

Одещина: ворог атакував Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс'', випущеними з берегового ракетного комплексу "Бастіон" в тимчасово окупованому Криму. Влучання відбулось в будівлю пансіонату в рекреаційній зоні й в зерносховище припортової інфраструктури. Уламками ракет і вибуховою хвилею спричинено пожежу в гаражному кооперативі. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. 4 людей звернулися до медиків з легкими травмами від битого скла, внаслідок пошкоджень вибуховою хвилею.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 52 обстріли, з них по 8 - по Херсону. Внаслідок вчорашніх ранкових обстрілів центральної частини міста Херсон потрощені ворожими снарядами будинки та вітрини магазинів.

Вдень росіяни вкрили вогнем Дніпровський район міста, зокрема поцілили поблизу багатоповерхівки. Уламками снаряда та вибуховою хвилею у будівлі з першого по третій поверх повибивало вікна. Постраждав 66-річний чоловік, який у момент ворожого удару знаходився на подвірʼї будинку. У стані середньої тяжкості потерпілого шпиталізували до лікарні.