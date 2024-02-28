ЗСУ мають мінімальні запаси боєприпасів, що дозволяє лише стримувати противника. Колонка Сергія Згурця

Затримка допомоги від США впливає на лінію фронту

Сьогодні інтенсивність бойових дій надзвичайно висока по всій лінії фронту. За добу Сили оборони відбили 120 атак противника. Зараз противник намагається використовувати перевагу в живій силі, авіації та боєприпасах. Це відображається на певних ділянках фронту, а також про це вже говорять й у Пентагоні. Зокрема, на брифінгу координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі, було заявлено: якщо допомога США не надійде в найближчі місяці, Росія зможе досягти певних територіальних успіхів на лінії фронту. Він заявив, що росіяни можуть просунутись на сході, але потенційно можуть це зробити й на півдні.

Проте, такі заяви повʼязані з браком техніки та боєприпасів для ЗСУ. Втім, на мою думку, боєприпаси таки будуть доставлені в Україну найближчим часом. Оскільки, якщо зважити на динаміку наших європейських партнерів та дискусію про готовність цих країн виділяти кошти на ініціативу президента Чехії Петра Павела, то можемо сподіватись, що таке постачання зовсім скоро реалізується.

Окупанти намагаються оточити Новомихайлівку

33 боєзіткнення Сил оборони з окупантами за крайню добу відбулось на Марʼїнському напрямку. Хоча варто зауважити, що в Генштабі почали повідомляти про Новопавлівський напрямок. Це фактично те, що відбувається навколо Марʼїнки та в секторі Вугледара, оскільки ці два напрямки є взаємоповʼязаними з погляду дій противника. Саме тому Генштаб подає це у зведенні як один рядок. На цьому напрямку ворог намагається просуватись у бік Курахового. Тривають бойові дії за Побєдою. Також противник далі намагається оточити Новомихайлівку. Біля Новомихайлівки вже десятки знищеної ворожої техніки. Наші військові успішно відбивають всі штурмові атаки противника.



Карта бойових дій на Марʼїнському напрямку станом на 28 лютого.

Ворог продовжує тиснути на Авдіївському напрямку

На Авдіївському напрямку відбито 25 атак противника. Ситуація на цьому напрямку дуже складна. Наші бойові частини відійшли від Степового та Сєверного. Зараз Сили оборони продовжують оборонну операцію в районі населених пунктів Тоненьке, Орлівка та Бердичі. Розуміємо, що росіяни не залишать спроб просуватись максимально далі на захід. Дуже важливо, щоб у нас були можливості це стримувати.



Карта бойових дій на Авдіївському напрямку станом на 28 лютого.

Бахмутський напрямок: противник проводить штурмові дії з застосуванням великої кількості бронетехніки

Заступник командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади Олексій Тарасенко розповів, що його бригада тримає оборону шосе західніше від Бахмута. Наразі ситуація на цьому напрямку незмінна вже кілька тижнів. Противник постійно тисне на позиції ЗСУ з застосуванням величезної кількості бронетехніки.Тарасенко відзначив, що така тактика не є типовою для цього напрямку, оскільки, росіяни вперше застосовують таку величезну кількість техніки та зазнають втрат. Вже кілька тижнів росіяни атакують за допомогою БМП-1, БМП-3 та танками Т-72.

У районі Іванівського противник за крайні два тижні провів 4 масовані штурмові атаки з використанням броньованої техніки. У сумі за цей період росіяни втратили до 35 броньованих машин. За словами Тарасенка, такі втрати досить серйозні для такого вузького напрямку. Щобільше, внаслідок цих атак противник жодного успіху не мав. Такі втрати вдалось завдати в основному лише завдяки FPV дронів. Також Тарасенко зауважив, що чималу роль для відбиття подібних атак відіграє великокаліберна артилерія та мінування. Тарасенко повідомив, що сьогодні противник навіть не зміг виїхати на ділянку прямого пострілу і втратив 7 одиниць техніки. Ця техніка була виявлена на ранніх підступах і знищена FPV дронами.



Карта бойових дій на Бахмутському напрямку станом на 28 лютого.

Олексій Тарасенко також розповів про роботу артилерії ЗСУ на Бахмутському напрямку. За його словами, артилерійські та самохідні артилерійські дивізіони дуже часто проявляють чудеса влучності. Тарасенко наголосив, що ситуація з боєприпасами дуже критична. Артилеристи ЗСУ мають мінімальні запаси боєприпасів. які дозволяють лише стримувати противника.

Російські окупанти ще з літа намагаються застосовувати ДРГ, одягнені в українські однострої. Тарасенко повідомив, що зазвичай такі групи розпізнаються за характером дій. Зокрема, під час повітряної розвідки чудово видно й зрозуміло звідки зʼявляються такі групи. Також при нормальній взаємодії наших підрозділів, усі знають, де хто знаходиться.

Олексій Тарасенко також повідомив, що противник значно посилив застосування КАБів. За крайній тиждень було понад 10 ударів КАБами по Іванівському та Часовому Яру. Ця зброя є дуже не точною і більше розрахована на ураження площі, а не точки. Тарасенко зауважив, що хоч така зброя є досить руйнівною, але суттєвого впливу на хід бойових дій КАБи не мають.

Що стосується фортифікацій, то, за словами Тарасенка, сьогодні дуже складно відновлювати зруйновані окопи та оборонні споруди в зоні безпосереднього зіткнення з противником. Наші військові намагаються використовувати темну пору доби та погані погодні умови для того, щоб затягнутись вибуховими та не вибуховими інженерними загородженнями. Для риття окопів у замерзлій землі використовують підривний спосіб.