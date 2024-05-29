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Аналітика

Літаки AWACS від Швеції можуть повністю змінити правила гри на полі бою. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
29 травня, 2024 середа
20:12
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Уряд Швеції сьогодні, 29 травня, оголосив про виділення рекордного пакета військової допомоги Україні на суму понад 1 млрд євро. Це справді історичний пакет, бо йдеться про те, що раніше навіть не згадувалось. Зокрема, про передачу двох літаків ДРЛВ SAAB-340, які значно посилять розвідувальні спроможності України

Зміст

Сили оборони завдали удару по військовому летовищу в тимчасово окупованому Луганську

Вчора Сили оборони завдали удару ракетами Atacms по військовому летовищу в тимчасово окупованому Луганську. Сьогоднішні супутникові знімки показують, що це був влучний удар по місцю базування нового російського радіолокаційного комплексу "Небо-М". Це не одна РЛС, як зараз переважно описують, а три одиниці, які працюють в різних діапазонах. Також ці РЛС мають інтегровану машину, яка забезпечує їхню взаємодію. Цей комплекс досить дорогий, мобільний та потужний. Його вартість складає понад $100 млн. Комплекс "Небо-М" може виявляти балістичні та крилаті ракети, а також літаки типу стелс. Комплекс здатний виявляти цілі на відстані понад 600 км. Таких комплексів у ворога не багато. Тому знищення РЛС "Небо-М" дуже важливе, бо відкриває коридор для ударних дій нашими крилатими ракетами Storm Shadow, Atacms та літаками.

Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги Україні

На тлі цих подій відбувається посилення наших можливостей повітряної розвідки. Уряд Швеції сьогодні, 29 травня, оголосив про виділення рекордного пакета військової допомоги Україні на суму понад 1 млрд євро. Це справді історичний пакет, бо йдеться про те, що раніше навіть не згадувалось. Зокрема, про передачу двох літаків ДРЛВ SAAB-340. Це літаки типу AWACS, які здатні виявляти повітряні цілі, крилаті ракети, проводити розвідку на тлі землі та моря на відстані понад 400 км. Ці дані можуть передаватись на командні пункти, або на засоби ураження. Літаки можуть працювати в умовах РЕБ противника. Такий тип літаків наші військові прагнули отримати досить давно. Наша компанія Defense Express ще у 2010 році брала участь в аналітичному забезпеченні компанії Saab, яка ще тоді пропонувала такі літаки Україні. Зараз ми нарешті отримаємо ці літаки, що значно посилить можливості протиповітряної оборони.


Літак Saab 340 Швеції (фото: Defense Express)

Окрім літаків Saab-340, до пакета військової допомоги від Швеції увійшли бронетранспортери PbV 302. Ці бронетранспортери дуже нагадують зовнішнім виглядом американські M113. Втім, це шведська розробка. Кількість таких БТРів у 2018 році у Швеції була понад 181 одиниця у бойовому складі. На сховищах зберігалось ще понад 600 одиниць. В будь-якому випадку значна кількість таких бронетранспортерів буде передана Україні для підсилення бригад, які зараз формуються.

Літаки ДРЛВ Saab-340 від Швеції посилять розвідувальні можливості України

Засновник Благодійного фонду  "Закриємо небо України" Ігор Романенко пояснив, що літаки Saab-340 значно посилюють потенціал розвідки та управління. Відповідно збільшується потенціал застосування різних видів озброєння. Завдяки цим літакам Україна матиме змогу формувати розвідувально-ударний комплекс, який буде працювати в онлайн форматі. За словами Романенко, під час проведення розвідки, літак виявляє цілі й відразу може передавати інформацію про них на засоби ураження. Романенко також додав, що Україна давно опрацьовувала створення такого типу літака, втім, нам не вистачало технологій та фінансів для проєктування й виробництва. Також, за словами Романенка, літаки Saab-340 адаптовані до різних типів ракет. Зокрема, німецьких Taurus.

Ігор Романенко також повідомив, що проблем з каналами обміну інформації з цих літаків не буде. Ще до повномасштабного вторгнення в Україні існували відповідні канали через Туреччину та Угорщину. На думку Романенка, після постачання літаків Saab-340, Україна займатиме центральне місце з інформування протиповітряної оборони Європи про загрози.

Україна потребує F-16 для ефективної протидії розвідувальному комплексу РФ

Ігор Романенко вважає, що питання надання дозволу бити по території РФ американською зброєю має бути вирішеним. Хоча консенсусу щодо такого рішення немає, дискусії в США тривають. Романенко зауважив, що Україна має отримати комплекс дальньої дії, щоб нівелювати загрози від РФ біля кордонів. Зокрема, протиповітряній обороні, щоб збивати літаки РФ, які обстрілюють міста України. Це проблема, яку слід вирішувати негайно. За словами Романенка, існують загрози й щодо знищення ЗРК Сил оборони біля кордонів. Росіяни зараз організували потужну систему розвідки на Харківщині й у випадку передислокування у Харківську область систем Patriot, вони будуть полювати на них щоденно.

На думку Ігоря Романенка для ефективної протидії російському розвідувальному комплексу Україні потрібна авіація. Зокрема, літаки F-16 чудово впоралися б з розвідувальними БПЛА РФ "Орлан". Також протидіяти таким типам БПЛА можна потужними системами РЕБ. Втім, щоб масштабувати вплив на розвідувальні можливості РФ, потрібно збільшувати засоби.

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Сергій Згурець
військові
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російська армія
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