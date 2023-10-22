ATACMS пройшлись по військових аеродромах ворога, а безпілотники атакували військовий табір у Курській області: де в окупантів вибухало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях у тижневому огляді Еспресо.

Операція DRAGONFLY: окупанти позбулись півтора десятка гелікоптерів

У ніч з 16 на 17 жовтня українські захисники завдали вдалих ударів по російських гелікоптерах та аеродромах у Луганську та Бердянську. У Сила Спеціальних Операцій ЗСУ назвали цю операцію -DRAGONFLY.

ССО тримали інформацію про перебування на аеродромах в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, та боєприпасів. І завдали ударів по них.

Пізніше у інформаційно-консалтинговій компанії Defense Express проаналізували останні супутникові знімки від Planet Labs, та заявили про можливе ураження 15 гелікоптерів та уточнили, що це були удари ATACMS.

"На аеродромі біля Луганська, де базувалися гелікоптери армійської авіації, можна ідентифікувати, що це були ударні гелікоптери Ка-52. Також на знімках можна роздивитися, що є висока ймовірність того, що на цьому летовищі було уражено 5 гелікоптерів. А якщо подивитися щодо летовища біля Бердянська, то за різним оцінками там було знищено до 10 гелікоптерів", – заявив директор з розвитку Defense Express Валерій Рябих.

Відео з луганського аеродрому після атаки ATACMS оприлюдни канал NEXTA.

На тимчасово окупованій території вибухи лунали щодня

17 жовтня пролунав вибух у тимчасово окупованому Скадовську. "Наші очі всюди повідомляють про приліт по розташуванню офіцерського складу окупантів в приватному секторі. Прямо точнісінько. Добре...", – повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

20 жовтня вибухало у тимчасово окупованому Мелітополі. "Найпотужніше – у районі Авіамістечка, де окупанти влаштували свою військову базу на захопленому аеродромі. Також мешканці чули гул техніки", – поінформував міський голова Мелітополя Іван Федоров. Пізніше він повідомив про те, що у Мелітополі підірвали авто окупантів, – саме у той момент, коли вони вантажили награбоване.

21 жовтня повідомляли про потужні вибухи у Бердянську. За одними даними приліт був в районі села Новопетрівка, за іншими – знову влучили в аеродром. Пізніше Іван Федоров в ефірі телемарафону підтвердив, що вибухи були саме в районі аеропорту.

"В кожному місці глибокого тилу на цьому тижні було надгучно і в Мелітополі, і Бердянську і в Генічеську. Бердянськ приніс найбільше втрат ворогу, тому що на Бердянському аеродромі було знищено велику кількість рашиських гвинтокрилів, які були однією з найбільших загроз для наших військових на Запорізькій лінії фронту. Ворог чітко розуміє, що в нього немає "глибокого тилу",- повідомив Федоров.

У суботу, 21 жовтня, пролунали потужні вибухи у тимчасово окупованому Донецьку. Над містом підіймається чорний дим в районі "Мотеля", – саме там розташована військова частина та дислокуються російські окупанти.

До 18 влучань у табір у Курській області РФ

18 жовтня влада Росії повідомила про чергову атаку безпілотних літальних апаратів. Дрони нібито збила протиповітряна оборона ворога.

Пізніше стало відомо, що у ніч на 18 жовтня атакувала безпілотниками військовий табір росіян у селі Постоялі Двори біля аеродрому "Халіно" у Курській області в Росії. Там розміщувались до 3 тисяч російських військових та близько 80 одиниць військової техніки. Попри заяви росіян про "все дрони сбіто", джерела повідомляють про щонайменше 18 влучань. А місцеві пабліки всю ніч обговорювали вибухи.

У Криму бахкало практично щодня

18 жовтня одна з ракет влучила у території військової частини 63876 у районі села Сахарна Головка. Там розташований склад озброєння Чорноморського флоту РФ. Територія військової частини пошкоджена, один військовий поранений. Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA.

При цьому у телеграм-каналі Кримський вітер повідомляли, що у Севастопольській бухті поставили димову завісу і "кудись полетіли вертольоти".

У Міноборони РФ заявили, що ЗСУ атакували Крим переобладнаними в ударний варіант зенітними ракетами комплексу ППО С-200, однак традиційно запевнили, що усі ракети збила їхня ППО.

20 жовтня у Криму також лунала серія вибухів, виднівся дим. Рух "Атеш" повідомив про щонайменше 4 вибухи у Джанкої. "Схоже, що попали, куди треба ", – повідомили кримські партизани. У телеграм-каналах повідомляли також про вибухи у Севастополі – у місті лунала повітряна тривога, припинив роботу морський та наземний громадський транспорт, перекривали Кримський міст.

Фото: Фото зі соцмереж

Думки експертів

Генерал-лейтенант у відставці, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко каже, що для нас важливо знищувати засоби ворога, якими вони завдають ударів по Силах оборони України. І дуже важливо, що географія ударів розширюється.

"Сам по собі факт важливий, бо ЗСУ завдають удари не лише по сході, а в Криму. Також розповсюдилась географія завдання ударів по території Росії. В цьому є перспектива, в нас набирають оберти підприємства воєнно-промислового комплексу з випуском ударних дронів різних типів, ракетного озброєння тощо. Не зважаючи на те, що ворог полює за цими об'єктами і підприємствами, процес вироблення нових зразків набирає обертів", - резюмував Ігор Романенко.

Політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик вважає, що після ATACMS Україна може розраховувати на ракети більшої дальності від США.

"Я думаю, можна розраховувати на ракети більшої дальності. Можливо не в об'ємі для руйнування Кримського мосту, але цього буде достатньо для завдання удар(у) по аеродромах ворога", – зазначив Кулик.

Це дозволить відсувати місця базування російської стратегічної чи тактичної авіації від лінії фронту. Відповідно, у воїнів протиповітряної оборони України буде більше часу для підготовки відбиття атак, зауважив політолог.

Пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін заявив, що з військові точки зору не завжди території є важливішими, – важливою є також кількість знищеної техніки.

"Кількість сил та засобів, яку Сили оборони знищили за цей час, артилерійських, ракетних систем, РЕБ ворога, авіації, у деяких позиціях знищено більше, ніж за першу частину війни. Є важливий елемент – ЗСУ мають успіхи. Вони більш військові, ніж ті, що гарно показати в медіа", – заявив Бородін в ефірі "Еспресо".