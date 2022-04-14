Атака на крейсер "Москва" стала поворотним моментом у війні проти Росії, – американський експерт

Так вважає президент The Jamestown Foundation Глен Говард.



"По суті, Україна самостійно воює (проти Росії. – Ред.) у Чорному морі, і вони роблять це чудово. А (ураження крейсера. – Ред.) "Москва", якщо він дійсно тоне, має монументальне значення", - зауважив Говард під час дискусії, організованої в четвер Американсько-українською діловою радою (USUBC).

Він наголсив, що це "у чомусь рівнозначно поразці росіян на північний заход від Києва", тоді як війна рф проти України продовжується на Сході та Півдні країни.

"Це, безумовно, ще один поворотний момент у війні",- підкреслив Говард.

На його переконання, бойові дії, якщо вони розвиватимуться далі, будуть тривалими, і в будь-якому разі війна не завершиться "парадом перемоги" 9 травня й захопленням Маріуполя. За його словами, росіяни хотіли б "поставити Україну на коліна", але їм цього не вдасться зробити.

Нагадаємо, 13 квітня ракетами "Нептун" українці поцілили у російський крейсер "Москва".

За повідомленням ОК "Південь", крейсер "Москва" після вибуху боєзапасу перекинувся і почав тонути, - ОК "Південь".

Порошенко розповів, чим збили крейсер "Москва", та подякував ЗСУ.

Олександр Турчинов заявив, що крейсер "Москва" не перша ціль українського "Нептуна" цієї війни.

На думку експертів видання Defense Express, на ракетному крейсері "Москва", який тоне після удару "Нептуна", можуть бути ядерні боєприпаси.

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