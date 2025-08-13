У Greenpeace зробили заяву щодо Запорізької АЕС перед самітом Трампа й Путіна на Алясці

Про це повідомила пресслужба Greenpeace.

Цю заяву організація зробила на тлі підготовки саміту президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Організація наголошує, що жодна майбутня угода не може залишати контроль над Запорізькою АЕС у руках Росії, адже це дозволяє Кремлю використовувати її як інструмент шантажу.

Там нагадали, що станція з 2022 року пережила дев’ять повних втрат зовнішнього електропостачання через російські обстріли, а зараз працює лише одна зовнішня лінія, що ставить під загрозу охолодження реакторів і відпрацьованого палива. Згідно з повідомленням Greenpeace перезапуск реакторів, який планує РФ, лише знизить рівень безпеки.

Організація заявляє, що наприкінці травня 2025 року були виявлені докази підготовки до цього перезапуску — супутникові знімки показали будівництво нових електроопор у тимчасово окупованих районах Запорізької та Донецької областей.

Greenpeace звинувачує світову атомну індустрію в тому, що вона продовжує співпрацювати з Росією попри захоплення найбільшої в Європі АЕС, і закликає міжнародну спільноту зробити окупацію стратегічним провалом для Кремля, застосувавши економічний, політичний і дипломатичний тиск, аби змусити Росію залишити станцію та територію України.

"Світова атомна промисловість продовжує торгувати та співпрацювати з Росією. Кремль вважає свій напад та окупацію Запорізької АЕС стратегічним майстерним ходом. Це має змінитися. Міжнародна спільнота має перетворити незаконну окупацію Росією Запорізької АЕС на кошмар для Росії й за допомогою економічних, політичних, дипломатичних та інших важелів змусити Росію припинити окупацію Запорізької АЕС і вийти з України", – заявив Шон Берні, старший спеціаліст з ядерних питань Greenpeace Україна.

Зустріч Путіна й Трампа на Алясці: що відомо

8 серпня Bloomberg і WSJ повідомляли, що американські та російські чиновники розглядають варіанти угоди, яка може завершити війну, але передбачає, що Росія збереже контроль над окупованими територіями України.

Того самого дня президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями.

Згодом американський президент повідомив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска в пʼятницю, 15 серпня.

Перед зустріччю між Трампом і Путіним високопосадовці США, України та європейських країн мають провести переговори, щоб узгодити спільні позиції.

ЗМІ також повідомляли, що Володимир Зеленський може доєднатися до зустрічі американського лідера з російським диктатором. Утім на брифінгу 11 серпня Трамп зауважив, що він зустрінеться з Путіним, а згодом, можливо, буде зустріч Путіна з Зеленським або всіх трьох.