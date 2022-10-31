Про це інформує НЕК "Укренерго".

"Через сьогоднішні ракетні атаки терорашистів пошкоджено обладнання магістральної мережі української енергосистеми одразу в кількох регіонах. Для усунення наслідків о 17:00 Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для застосування графіків аварійного відключення електропостачання для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України", - йдеться у повідомленні.

Укренерго обмежило споживачів, аби зменшити навантаження на мережі й уникнути повторних аварій та дати енергетикам можливість швидкого відновлення пошкоджених об'єктів. Компанія разом з операторами розподільчих мереж працює для того, щоб найшвидше полагодити енергетичну інфраструктуру.

Ремонтні бригади працюють цілодобово.

У столиці та інших областях України вранці 31 жовтня прогриміли вибухи, російські війська атакували об’єкти критичної інфраструктури.

Через масовані обстріли критичної інфраструктури по всій Україні розпочалися екстрені відключення електроенергії.

Уранці, якраз коли Фіала прибув до Києва, окупанти здійснили масований ракетний обстріл України. За даними прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, російськими ракетами та дронами було пошкоджено 18 об'єктів у 10 регіонах. У поліції уточнили, що постраждали 13 людей.

В Україні внаслідок ракетних обстрілів 31 жовтня постраждали 13 людей.

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