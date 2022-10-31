Аварійні відключення по всій країні. Через ракетні обстріли в Україні обмежили електропостачання
Внаслідок ракетних обстрілів уранці 31 жовтня в Україні провели аварійне відключення електропостачання о 17:00 для відновлювальних робіт
Про це інформує НЕК "Укренерго".
"Через сьогоднішні ракетні атаки терорашистів пошкоджено обладнання магістральної мережі української енергосистеми одразу в кількох регіонах. Для усунення наслідків о 17:00 Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для застосування графіків аварійного відключення електропостачання для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України", - йдеться у повідомленні.
Укренерго обмежило споживачів, аби зменшити навантаження на мережі й уникнути повторних аварій та дати енергетикам можливість швидкого відновлення пошкоджених об'єктів. Компанія разом з операторами розподільчих мереж працює для того, щоб найшвидше полагодити енергетичну інфраструктуру.
Ремонтні бригади працюють цілодобово.
- У столиці та інших областях України вранці 31 жовтня прогриміли вибухи, російські війська атакували об’єкти критичної інфраструктури.
- Через масовані обстріли критичної інфраструктури по всій Україні розпочалися екстрені відключення електроенергії.
- Уранці, якраз коли Фіала прибув до Києва, окупанти здійснили масований ракетний обстріл України. За даними прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, російськими ракетами та дронами було пошкоджено 18 об'єктів у 10 регіонах. У поліції уточнили, що постраждали 13 людей.
- В Україні внаслідок ракетних обстрілів 31 жовтня постраждали 13 людей.
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