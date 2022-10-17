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Авіація ЗСУ за день завдала понад 11 ударів по угрупованням окупантів, а ППО збила 25 "шахідів"

17 жовтня, 2022 понедiлок
20:47
війна з Росією

За день 17 жовтня авіація Збройних сил України завдала понад 11 ударів по угрупованню окупантів. Також сили Протиповітряної оборони збили 25 безпілотників

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала понад 11 ударів. Підтверджено ураження 10 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції зенітного ракетного комплексу противника", - йдеться в повідомленні.

ППО за день збила 25 ворожих БПЛА "Shahed -136". Також підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ вразили два пункти управління. Зокрема, один район зосередження російських загарбників, озброєння та військової техніки армії РФ, два об’єкти ППО, два склади боєприпасів та інші військові цілі ворога.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Спірне, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Красногорівка, Побєда та Невельське Донецької області", - додають в Генштабі.

  • Нагадаємо, в ніч на 17 жовтня українські Повітряні Сили збили 26 дронів на Півдні.
  • 17 жовтня Росія запустила 28 дронів-камікадзе у бік Києва. В небі центральних регіонів країни ЗСУ збили 11 безпілотників. Деякі з іранських "шахідів" влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури, а також в житловий будинок в одному з районів столиці — загинули 4 людей, у тому числі вагітна жінка.
  • У Мінреінтеграції розповіли, як українцям уберегтися від бойових безпілотників.  
  • Удень, 17 жовтня, Протиповітряна оборона збила російський безпілотник над Чорним морем поблизу Одещини.  

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військові
ППО
ЗСУ
окупанти
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