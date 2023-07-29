Авіаційний експерт пояснив сьогоднішні ризики для цивільного авіасполучення з аеродромів, які розташовані поблизу західних кордонів України
Богдан Долінце, авіаційний експерт, зазначив, що найбільш критичними моментами авіаперевезень є два етапи: перебування літака в аеропорту під час регламентних робіт, а потім розгін та набір висоти на крейсерський режим
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Якщо говорити, чи є безпечними авіамаршрути з аеродромів на західних кордонах України, то є певні складові. Політ літака має декілька етапів. Початковий етап – перебування літака у зоні термінала, тобто його завантаження, проведення технічних регламентних робіт. Як правило, з моменту прибуття літака цей період за часом займає від 30 хвилин до години. Маємо розуміти, що літак на стоянці аеропорту не можливо швидко перемістити. Навіть, якщо якісь російські інформатори передадуть інформацію про перебування літака біля термінала і відбудеться пуск ворожих ракет, то літак все одно близько години залишиться на тому ж місці. Всі літаки, які перебувають біля термінала, будуть під загрозою, що по них може щось прилетіти", - пояснив авіаційний експерт.
Богдан Долінце додав, що лоукостери (низькобюджетна авіакомпанія – ред.) з найбільшою швидкістю обороту вимагають, щоб літак від моменту стоянки до відправки стояв в аеропорту не менше 35 хвилин.
"Друга складова полягає у тому, що після необхідних процедур в аеропорту літак переходить у режим відльоту. Тобто виходить на задані руліжні доріжки до межі злітно-посадкової смуги для здійснення розгону та набору висоти. З точку зору авіаперевезень, це є найнебезпечніший момент для будь-якого літака, бо на цьому етапі набирається висока швидкість для підняття літака на крейсерську висоту, 10-12 тис. м над землею. Тому, на невеликій швидкості та малій висоті літаки є легкою ціллю, навіть, для будь-якої системи ПЗРК. А коли літак піднявся на висоту понад 3,5 тис. м, то вже мобільних засобів для знищення буде недостатньо, а дотягнутися зможуть тільки спеціалізовані системи, як комплекси С-300, С-400, "Бук" або інші. Літак, який набрав висоту та має відповідну швидкість, встигне вилетіти з повітряного простору України, аби його не уразила ракета. Підсумую, що найбільш критичними моментами авіаперевезень є два етапи: перебування літака в аеропорту під час регламентних робіт, а також розгін та набір висоти на крейсерський режим", - сказав Долінце.
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