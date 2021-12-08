Австралія слідом за США оголосила про дипломатичний бойкот Олімпіади-2022

Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, повідомляє Reuters.

За його словами, австралійські офіційні особи та урядовці не будуть присутніми на Олімпіаді в Китаї.

"Офіційні особи уряду Австралії не поїдуть до Китаю на ці Ігри. Проте австралійські спортсмени поїдуть", - сказав Моррісон.

В Олімпійському комітеті Австралії наголосили, що дипломатичний бойкот не вплине на 40 австралійських спортсменів, які візьмуть участь у зимових Олімпійських іграх.

Австралія стала другою країною слідом за США, яка оголосила про дипломатичний бойкот Олімпіади-2022.

Зимові Олімпійські ігри-2022 відбудуться з 4 по 20 лютого у Пекіні.

Нагадаємо, 6 грудня США оголосили, що не направлятимуть офіційних і дипломатичних представників на зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні.

У Міжнародному олімпійському комітеті у відповідь на дипломатичний бойкот США Ігор у Пекіні заявили, що це є правом кожного уряду.

У МЗС Китаю заявили, що дипломатичний бойкот США Олімпіади у Пекіні зашкодить двостороннім відносинам країн.

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