Азербайджан затримав трьох експрезидентів невизнаного Нагірного Карабаху, - ЗМІ

Про це повідомляє BBC із посиланням на азербайджанські джерела.

Служба державної безпеки Азербайджану затримала експрезидентів невизнаної республіки Нагірний Карабах Аркадія Гукасяна, який перебував на посту у період з 1997 по 2007 рік, Бако Саакяна (2007-2020), Араїка Арутюняна (2020-2023) і колишнього спікера парламенту республіки Давида Ішханяна.

Азербайджанські джерела повідомляють, що затриманих експрезидентів доставлено до Баку та порушено проти них кримінальні справи за сепаратизм.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

19 вересня міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки".

20 вересня влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані.

22 вересня в Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив "безумовну" підтримку Вірменії у конфлікті з Азербайджаном. Він наголосив, що Франція продовжить надавати підтримку як на гуманітарному, так і на політичному рівні

25 вересня протестувальники в Єревані анонсували в країні загальну акцію непокори в найближчі три дні.

Станом на вечір 29 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії прибули близько 100 тис. біженців.

30 вересня Вірменія подала позов до Міжнародного суду ООН проти Азербайджану, звинувачуючи Баку в утиску прав вірмен у Нагірному Карабаху.

1 жовтня, місія Організації Об'єднаних Націй вперше за 30 років прибула до Нагірного Карабаху через те, що масовий вихід етнічних вірмен з регіону через операцію Азербайджану продовжувався.

Еспресо пояснює, чому відбулася нова війна в Карабасі у 2023 році та що чекає на регіон після швидкої операції Азербайджану.