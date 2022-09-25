Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Часи, коли можна було воювати масою народу з гвинтівками та кількома кулеметами на полк, вже давно пройшли. Проте не слід нехтувати цією загрозою. Кількість особового складу завжди має велике значення", - пояснив Катков.



Експерт наголосив, що через довге перекидання, мобілізовані росіяни можуть стати непридатними до ведення бойових дій.



"Зараз кількість особового складу має значно менше значення, ніж 70 років тому. Однак чисельність армії завжди відіграє одну із ключових ролей у ході бойових дій. Особливо, коли армія веде контрнаступ. Інший важливий аспект в російські мобілізації полягає в тому, що багато росіян не доїдуть в Україну. Багато хто з мобілізованих будуть непридатні до бойових дій після довгого перекидання на фронт", - додав він.