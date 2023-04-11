Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Бахмут - це стратегічна височина і він виконує своє головне завдання. Бахмут сковує оперативно-стратегічні сили противника. У Бахмуті знищується величезна кількість живої сили й техніки противника. Однозначно Бахмут потрібно тримати. Тому, що це ключі для потенційного звільнення нашої території у бік Сєверодонецька й Лисичанська", - пояснив Черник.

За словами військового експерта, лінія розмежування перебуває в зоні так званої стратегічної рівноваги.

"На цю хвилину противник перебуває у стані оперативного тиску і власних наступальних дій. Але кількість ворожих атак за добу суттєво знизилися у порівнянні з березнем. Противник помаленьку виснажується. Разом з тим, до заміни ролей, коли ми будемо у частині атакувальної сторони, має ще пройти деякий час", - зазначив Черник.