Бахмут - це ключі до звільнення нашої території у бік Сєверодонецька й Лисичанська, - військовий експерт Черник
Військовий експерт Петро Черник зазначив, що Бахмут сковує оперативно-стратегічні сили противника
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Бахмут - це стратегічна височина і він виконує своє головне завдання. Бахмут сковує оперативно-стратегічні сили противника. У Бахмуті знищується величезна кількість живої сили й техніки противника. Однозначно Бахмут потрібно тримати. Тому, що це ключі для потенційного звільнення нашої території у бік Сєверодонецька й Лисичанська", - пояснив Черник.
За словами військового експерта, лінія розмежування перебуває в зоні так званої стратегічної рівноваги.
"На цю хвилину противник перебуває у стані оперативного тиску і власних наступальних дій. Але кількість ворожих атак за добу суттєво знизилися у порівнянні з березнем. Противник помаленьку виснажується. Разом з тим, до заміни ролей, коли ми будемо у частині атакувальної сторони, має ще пройти деякий час", - зазначив Черник.
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