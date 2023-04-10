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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією У Бахмуті ворог намагається знищувати висотки, щоб ускладнити оборону ЗСУ, - Згурець
Ексклюзив

У Бахмуті ворог намагається знищувати висотки, щоб ускладнити оборону ЗСУ, - Згурець

10 квітня, 2023 понедiлок
10:16
війна з Росією Бахмут

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що бойові дії у Бахмуті відбуваються вздовж залізничного шляху, який ділить місто навпіл

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Тривалий час бойові дії в Бахмуті ведуть штурмові десантні підрозділи російських військ у взаємодії з вагнерівцями. Ситуація в Бахмуті є складною. Бойові дії відбуваються вздовж залізничного шляху, який ділить Бахмут з півночі на південь. На сході міста є сіра зона, де активно діють наші військові та російські підрозділи. За цим залізничним шляхом розташовано міський квартал з високими забудовами, де укріплені наші позиції. Ворог намагається знищувати висотки з артилерії, щоб ускладнити оборону ЗСУ на цих позиціях", - зауважив Згурець.

За словами експерта, логістичне забезпечення Бахмута зберігається.

"Але навколо Богданівки й Хромового ворог поновив дії, щоб ускладнити постачання для наших військ. Головним шляхом забезпечення міста є дорога Іванівське - Костянтинівка", - додав Згурець.

  • Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що Росія перейшла до "сирійської" тактики випаленої землі, знищує будівлі та позиції
  • Військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко зазначив, що біля Авдіївки тривають жорсткі та напружені бої




 

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