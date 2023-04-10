Ворог безперервно штурмує Авдіївку, - боєць ЗСУ Войтко
Військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко зазначив, що біля Авдіївки тривають жорсткі та напружені бої
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Виконуємо завдання на Авдіївському напрямку. Ситуація складна, ворог атакує. Є контратаки ЗСУ, які мають успіх, але у ворога на Авдіївському напрямку зосереджено багато живої сили й техніки. Противник намагається оточити місто з півдня й півночі. На півдні російські окупанти намагаються просуватися від Водяного й Опитного, на півночі від Красногорівки. Але до оточення Авдіївки російським окупантам ще дуже далеко, - підкреслив Войтко.
За словами військовослужбовця Збройних Сил України, українські підрозділи міцно тримають позиції та завдають окупантам значних втрат.
"На Авдіївському напрямку ворог застосовує схожу тактику, яку вони застосовують у Бахмуті - це майже безперервні штурми. Ворог втрачає багато живої сили. Біля Авдіївки тривають жорсткі та напружені бої", - наголосив Войтко.
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