"Барселона" - "Шахтар": букмекери дали невтішний прогноз на матч Ліги чемпіонів
У середу, 25 жовтня, "Шахтар" зустрічається у гостях з іспанською "Барселоною" у 3-му турі групового раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра "Барселона" - "Шахтар" відбудеться на Олімпійському стадіоні та розпочнеться о 19:45 за київським часом. Наживо її покаже Megogo.
Букмекери вважають, що явним фаворитом матчу є "Барселона". На виграш іспанців дають коефіцієнт 1,22. Можливість нічиї оцінюють у 7,50. У перемогу "Шахтаря" не вірять - 13,50.
Донеччани зіграють проти каталонців під керівництвом нового головного тренера - Маріно Пушича. Боснієць замінив у команді нідерландця Патріка ван Леувена, який очолив "Шахтар" у липні 2023 року та був звільнений після 12 матчів. "Шахтар" на той час мав 18 очок та йшов третім в чемпіонаті України.
Впродовж тижня після відставки обов'язки головного тренера "гірників" виконував спортивний директор клубу Даріо Срна. Під керівництвом хорвата команда перемогла в 11-му турі чемпіонату України "ЛНЗ Черкаси" - 3:0.
Ліга чемпіонів
3-й тур
Група H
"Барселона" (Іспанія) - "Шахтар" (Україна)
25 жовтня
Барселона, Іспанія, Олімпійський стадіон
Початок - 19:45
Пряма трансляція на Megogo
Як "Шахтар" виступає у Лізі чемпіонів
У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3.
У 2-му турі донеччани у гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.
"Шахтар" має 3 очка та займає в групі H третю позицію. Лідирує з 6 пунктами "Барселона". "Порту" має 3 очка та випереджає чемпіонів України за додатковими показниками. "Антверпен" не набрав жодного пункту та йде четвертим.
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