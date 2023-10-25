"Барселона" - "Шахтар": букмекери дали невтішний прогноз на матч Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра "Барселона" - "Шахтар" відбудеться на Олімпійському стадіоні та розпочнеться о 19:45 за київським часом. Наживо її покаже Megogo.

Букмекери вважають, що явним фаворитом матчу є "Барселона". На виграш іспанців дають коефіцієнт 1,22. Можливість нічиї оцінюють у 7,50. У перемогу "Шахтаря" не вірять - 13,50.

Донеччани зіграють проти каталонців під керівництвом нового головного тренера - Маріно Пушича. Боснієць замінив у команді нідерландця Патріка ван Леувена, який очолив "Шахтар" у липні 2023 року та був звільнений після 12 матчів. "Шахтар" на той час мав 18 очок та йшов третім в чемпіонаті України.

Впродовж тижня після відставки обов'язки головного тренера "гірників" виконував спортивний директор клубу Даріо Срна. Під керівництвом хорвата команда перемогла в 11-му турі чемпіонату України "ЛНЗ Черкаси" - 3:0.

Ліга чемпіонів

3-й тур

Група H

"Барселона" (Іспанія) - "Шахтар" (Україна)

25 жовтня

Барселона, Іспанія, Олімпійський стадіон

Початок - 19:45

Пряма трансляція на Megogo

Як "Шахтар" виступає у Лізі чемпіонів

У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3.

У 2-му турі донеччани у гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.

"Шахтар" має 3 очка та займає в групі H третю позицію. Лідирує з 6 пунктами "Барселона". "Порту" має 3 очка та випереджає чемпіонів України за додатковими показниками. "Антверпен" не набрав жодного пункту та йде четвертим.