Байден і Сі Цзіньпін зустрінуться 15 листопада, - Білий дім
Президент Байден зустрінеться з президентом Сі Цзіньпіном 15 листопада для обговорення двосторонніх відносин між США та Китаєм
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
У пресслужбі Білого дому зазначають, що лідери обговорюватимуть питання двосторонніх відносин між США і КНР, важливість збереження відкритих ліній комунікації, а також низку регіональних і глобальних проблем.
Спираючись на результати своєї останньої зустрічі в листопаді 2022 року на Балі, Індонезія, лідери також обговорять, як Сполучені Штати та КНР можуть продовжувати відповідально управляти конкуренцією і працювати разом там, де збігаються їхні інтереси, зокрема, над транснаціональними викликами, що впливають на міжнародну спільноту.
- 27 жовтня президент США Джо Байден зустрівся з очільником МЗС Китаю Ван Ї та наголосив на необхідності співпрацювати для розв'язання глобальних проблем.
- Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що подальша доля людства залежить від того, чи зможуть Китай та США знайти порозуміння одне з одним. Лідер Китаю висловив сподівання, що Національний комітет з американсько-китайських відносин продовжить виявляти підтримку "китайсько-американським відносинам і відіграватиме конструктивну роль у просуванні здорового і стабільного розвитку відносин між двома країнами".
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