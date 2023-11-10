Байден і Сі Цзіньпін зустрінуться 15 листопада, - Білий дім

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

У пресслужбі Білого дому зазначають, що лідери обговорюватимуть питання двосторонніх відносин між США і КНР, важливість збереження відкритих ліній комунікації, а також низку регіональних і глобальних проблем.

Спираючись на результати своєї останньої зустрічі в листопаді 2022 року на Балі, Індонезія, лідери також обговорять, як Сполучені Штати та КНР можуть продовжувати відповідально управляти конкуренцією і працювати разом там, де збігаються їхні інтереси, зокрема, над транснаціональними викликами, що впливають на міжнародну спільноту.