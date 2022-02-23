Байден не зустрінеться з Путіним, поки не відбудеться деескалація навколо України

Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, повідомляє The Hill.



Псакі не виключає, що зустріч відбудеться в майбутньому, але Байден не зустрінеться з Путіним, поки Росія не знизить напруження навколо України шляхом відведення військ.



"Ми ніколи не збираємося повністю закривати двері для дипломатії", - заявили у Білому домі, додавши, що "дипломатія не може досягти успіху, якщо Росія не змінить курс".



Незадовго до цього держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що відмовляється від зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, яка була попередньо запланована на четвер.



20 лютого Білий дім заявив, що Байден "в принципі" погодився зустрітися з Путіним після переговорів Блінкена та Лаврова за умови, що Росія знову не вторгнеться в Україну.





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