Байден не зустрінеться з Путіним, поки не відбудеться деескалація навколо України
У Білому домі підтвердили, що будь-які плани щодо зустрічі президентів США та РФ Джо Байдена та Володимира Путіна поки не розглядаються
Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, повідомляє The Hill.
Псакі не виключає, що зустріч відбудеться в майбутньому, але Байден не зустрінеться з Путіним, поки Росія не знизить напруження навколо України шляхом відведення військ.
"Ми ніколи не збираємося повністю закривати двері для дипломатії", - заявили у Білому домі, додавши, що "дипломатія не може досягти успіху, якщо Росія не змінить курс".
Незадовго до цього держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що відмовляється від зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, яка була попередньо запланована на четвер.
20 лютого Білий дім заявив, що Байден "в принципі" погодився зустрітися з Путіним після переговорів Блінкена та Лаврова за умови, що Росія знову не вторгнеться в Україну.
- Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини.
- Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".
- Байден підписав указ про санкції щодо пов'язаних із "Л/ДНР" осіб та заборону на окремі операції в ОРДЛО.
- 21 лютого посли Євросоюзу погодили запровадження нових санкцій проти Росії, також санкції ввела Велика Британія. У вівторок Байден оголосив перший пакет санкцій проти Росії через визнання "Л/ДНР".
- 22 лютого президент США Джо Байден провів зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, де обговорив визнання Росією "Л/ДНР" та нові санкції США проти РФ.
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