Байден проситиме у Конгресу $60 млрд для допомоги Україні, - NBC News

Про це повідомляє NBC News.

Законодавці Конгресу отримали першу розширену інформацію про новий пакет фінансування, який адміністрація Байдена, як очікується, надасть Конгресу цього тижня.

Хоча його ще остаточно не сформовано, швидше за все, для допомоги Україні президент США вимагатиме виділення $60 млрд. Це підтвердили три джерела, знайомі із запитом. Решта запиту включатиме приблизно $40 млрд доларів, які планують витратити на допомогу Ізраїлю, Тайваню та на охорону кордону США та Мексики.

Загальний запит на додаткове фінансування, який, як очікується, буде поданий на фінансовий рік, який закінчується у вересні наступного року, складе близько $100 млрд доларів, повідомили чотири джерела, які безпосередньо беруть участь у процесі.

Що відомо про суперечки в Конгресі США щодо допомоги Україні

1 жовтня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 17 листопада, схвалений напередодні сенатом та палатою представників конгресу Штатів. Також він закликав республіканців конгресу підтримати законопроєкт про надання додаткової допомоги Україні, заявивши, що він "втомився" від постійних перепалок, які ледь не призвели до блокування роботи уряду.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що попри відсутність рішення у конгресі США щодо допомоги Україні на тлі можливого шатдауну підтримка з боку Штатів не ослабла.

Конгрес США не вніс нове фінансування допомоги Україні до закону про тимчасовий бюджет. Крім того, Палата представників відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті, який підтримував військову допомогу Україні.

Пентагон вже попередив Конгрес про можливі проблеми з постачанням зброї в Україну. За даними видання Politico, у Байдена шукають альтернативні шляхи фінансування допомоги Україні.

7 жовтня інше видання, The Telegraph, повідомило, що Байден збирається просити Конгрес про пакет допомоги Україні на $100 млрд. Також Міністр армії США Крістін Вормут заявила, що для можливості ефективно допомагати Ізраїлю та Україні одночасно Пентагон потребуватиме додаткового фінансування від Конгресу США. Згодом повідомлялося, що у Білому домі обговорюють можливість об'єднати в один пакет військову допомогу Україні та Ізраїлю – так буде легше і швидше провести обидва рішення.

Видання WSJ зазначає, що у Конгресі США обговорюють пакет допомоги Україні, обсягом $60-100 млрд. Сенатори США від обох партій хочуть найближчими тижнями прийняти річний пакет допомоги Україні.

NBC News з посиланням на власні джерела повідомляє, що представники адміністрації Байдена у приватному порядку повідомили членам Конгресу, що Білий дім готує запит на додаткове фінансування для Ізраїлю, України, Тайваню і зміцнення захисту кордону.

Ізраїль попросив у Сполучених Штатів $10 млрд у вигляді надзвичайної військової допомоги.