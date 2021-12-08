Байден щодо Путіна проводить політику "батога і пряника", адже санкції серйозної шкоди президенту Росії не завдають, - політолог

Науковець розповів про це у програмі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.



"Джо Байден вважає, що саме по собі введення нових санкцій щодо Росії не є ефективним, адже санкції вже давно діють. І Німеччина, і Франція, і Вашингтон, і НАТО розуміють, за допомогою санкцій можна якимось чином образити Путіна, але завдати серйозної шкоди та змусити його змінити політичний курс не можна. Тож Байден розуміє, що санкції потрібно зберігати, але додати до них іще щось, на кшталт політики батога і пряника, стримування і діалогу, що американський лідер і робить. Він зустрівся з Путіним у Женеві, дав Кремлю 6 місяців для покращення відносин зі США. Зараз ці пів року минули і цією відеоконференцією Байден йде на діалог із Путіним напередодні саміту за демократію, на який Росію не запросили. Тож дзвінок Байдена - дипломатичний жест у бік Путіна", - сказав Морозов.



Політолог назвав підтвердженням пріоритетності теми України під час відеозустрічі Байдена і Путіна заголовки новин світових медіа, в яких ішлося, що президент США підтримав українську державу і попередив очільника РФ про жорстку відповідь у разі подальшої ескалації щодо України.



"Вчорашні перемовини президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна були надзвичайно офіційними. Це не ті переговори, що проводяться тет-а-тет, натомість - за участі співробітників апарату президента. Такі розмови протоколюються і в подальшому публікуються. Тому тут не може бути жодної закулісної домовленості чи угоди, сліду якої не було би в офіційних комюніке. А з офіційних комюніке як Білого Дому, так і Кремля випливає, що, не зважаючи на бажання Путіна говорити про клімат, боротьбу з пандемією COVID-19, чи відносини Росії та США, усі 2 години перемовин у більшості своїй торкалися України", - зазначив Морозов.

Нагадаємо, 7 грудня, президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели зустріч у режимі відеоконференції. Байден попередив Путіна про спільну з союзниками відповідь "економічними та іншими заходами" в разі нового нападу РФ на Україну.

Після розмови з російським президентом Байден планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав переговори лідерів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна "стримуванням та деескалацією" можливої агресії РФ.

У Кремлі заявили, що Путін і Байден проведуть ще одні переговори, але точні терміни невідомі.