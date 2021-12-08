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Байден щодо Путіна проводить політику "батога і пряника", адже санкції серйозної шкоди президенту Росії не завдають, - політолог

8 грудня, 2021 середа
20:06

Політолог, науковий співробітник Центру Бориса Нємцова з досліджень Росії при Карловому Університеті Олександр Морозов назвав дії президента США Джо Байдена щодо очільника РФ Володимира Путіна політикою "батога і пряника" на додачу до санкцій, ефект від яких не змусив Росію припинити порушення міжнародного права 

Науковець розповів про це у програмі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.

"Джо Байден вважає, що саме по собі введення нових санкцій щодо Росії не є ефективним, адже санкції вже давно діють. І Німеччина, і Франція, і Вашингтон, і НАТО розуміють, за допомогою санкцій можна якимось чином образити Путіна, але завдати серйозної шкоди та змусити його змінити політичний курс не можна. Тож Байден розуміє, що санкції потрібно зберігати, але додати до них іще щось, на кшталт політики батога і пряника, стримування і діалогу, що американський лідер і робить. Він зустрівся з Путіним у Женеві, дав Кремлю 6 місяців для покращення відносин зі США. Зараз ці пів року минули і цією відеоконференцією Байден йде на діалог із Путіним напередодні саміту за демократію, на який Росію не запросили. Тож дзвінок Байдена - дипломатичний жест у бік Путіна", - сказав Морозов.

Політолог назвав підтвердженням пріоритетності теми України під час відеозустрічі Байдена і Путіна заголовки новин світових медіа, в яких ішлося, що президент США підтримав українську державу і попередив очільника РФ про жорстку відповідь у разі подальшої ескалації щодо України.
 
"Вчорашні перемовини президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна були надзвичайно офіційними. Це не ті переговори, що проводяться тет-а-тет, натомість - за участі співробітників апарату президента. Такі розмови протоколюються і в подальшому публікуються. Тому тут не може бути жодної закулісної домовленості чи угоди, сліду якої не було би в офіційних комюніке. А з офіційних комюніке як Білого Дому, так і Кремля випливає, що, не зважаючи на бажання Путіна говорити про клімат, боротьбу з пандемією COVID-19, чи відносини Росії та США, усі 2 години перемовин у більшості своїй торкалися України", - зазначив Морозов.

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переговори
Джо Байден
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