Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"На мою думку, ця заява президента США робиться свідомо напередодні саміту НАТО, який має незабаром відбутися у Вільнюсі. На саміті будуть розглядатися питання щодо зміцнення безпеки у Європі на тлі російської агресії, підтримки східного флангу Альянсу та майбутнього України. До того ж ця заява робиться свідомо й у контексті найбільших авіаційних навчань, які проводить НАТО у Європі. Також слід зазначити про дії Росії щодо переміщення чи планів переміщення ядерної зброї до Білорусі. При чому, Путін свідомо обрав дату саме перед проведенням саміту НАТО у Вільнюсі, який неподалік від тих місць, де Путін з Лукашенком планують розміщувати ядерну зброю. Відповідно, позиція США - привернути увагу до цієї події, струснути тих, хто ще песимістично ставиться до погроз РФ", - пояснив директор Центру військово-правових досліджень.

Олександр Мусієнко додав, що деякі моменти вже були втрачені щодо протидії, бо раніше і Путін, і Шойгу, і Лукашенко говорили, що вони вже перекидають модернізовані літаки для доставки цієї зброї та комплекси "Іскандер", відповідно, ще тоді був сигнал світу, що з цією зброєю мало б щось статися.

"Нагадаю, були заяви президента Дуди щодо переміщення ядерної зброї США до Польщі, що мало б бути гарантом стримування. І у чомусь він правий, тому що, якщо Росія порушує баланс, то і НАТО має протидіяти. Вважаю, тому і робляться відповідні заяви Байдена. А далі будемо очікувати реакцію. Я думаю, з російського боку буде та чи інша ескалація до саміту НАТО. Лукашенко вже почав підігрівати цю ситуацію, коли сказав про готовність Білорусі застосувати ядерну зброю. Потім буде про це говорити, можливо, не сам Путін, а його особисті пропагандисти. Це все підтягується під саміт НАТО, на якому будуть ухвалені певні рішення. Наприклад, практичне рішення, яке стосується й України, - поширення єдиного простору ППО та ПРО Європи й над Україною також. Це буде інтегрована система єдиного моніторингу загроз і засобів ППО. І це реально. Так я бачу, чому зараз президент Байден зробив цю заяву", - підсумував Мусієнко.

Що відомо про ядерну зброю РФ

25 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що до липня в Білорусі побудують сховище для російської тактичної ядерної зброї. Згодом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в разі необхідності Білорусь може прийняти й стратегічну ядерну зброю.

У квітні міноборони РФ повідомило про передачу Білорусі "іскандерів", які можуть нести заряди в ядерному виконанні. А наприкінці травня білоруська армія провела навчання, в ході яких тренувалася завдавати ударів "іскандерами".

14 червня білоруський диктатор сказав, що країна вже почала отримувати ядерну зброю від РФ. При цьому він наголосив, що її може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні.

Також 16 червня російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ передала частину ядерних зарядів до Білорусі. Решту буде передано до кінця року.

Пізніше військові аналітики Інституту вивчення війни казали, що заяви Кремля про передачу ядерних боєголовок є закріпленням фактичного військового контролю РФ над Білоруссю.

20 червня президент США Джо Байден сказав, що загроза застосування тактичної ядерної зброї російським президентом Володимиром Путіним є реальною