Байден відвідає Польщу в рамках свого європейського турне

Про це йдеться в офіційній заяві Білого дому.

Спочатку американський президент відвідає Брюссель, де проведе зустрічі з союзниками по НАТО, лідерами G7 та лідерами Європейського Союзу, щоб "обговорити міжнародні зусилля щодо підтримки України та накладення на Росію серйозної і безпрецедентної плати за її вторгнення".

У п'ятницю, 25 березня, президент Байден відправиться до Варшави, Польща, де проведе двосторонню зустріч з президентом Анджеєм Дудою.

"Президент обговорить, як Сполучені Штати разом із нашими союзниками та партнерами реагують на гуманітарну кризу та кризу прав людини, яку розгорнула невиправдана та неспровокована війна Росії проти України", - сказано в прес-релізі Білого дому.

Нагадаємо, Порошенко запропонував Байдену відвідати Україну під час візиту в Європу, який розпочнеться 24 березня.

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