Про це Беленюк розповів у інтерв'ю FanDay.

"Я сприймаю бойкот, як останній жест розпачу, якщо ніхто нас не почує. Я за те, щоб працювати та досягти того, щоб не нам потрібно було нічого бойкотувати. Це буде виглядати як політична поразка саме України на цьому фронті. Вийде так, що ми бойкотуємо, а представники Росії та Білорусі змагаються і досягають своїх поставлених цілей, вклинюючи свою пропаганду, використовуючи цей майданчик", - сказав Беленюк.

Він додав, що наразі Україні потрібно формувати коаліцію країн, які також виступають проти допуску росіян та білорусів до участі в Олімпійських іграх-2024.

"Ми бачимо, що такі країни існують і вони на різних рівнях демонструють готовність долучитися до обговорення бойкоту. Але якщо працювати над цим питанням у такому вигляді, щоб МОК зрозумів, що долучаючи представників Росії та Білорусі, він втрачає набагато більше, ніж отримує, то їм не буде ніякого сенсу йти на такий ризик", - переконаний Беленюк, який є олімпійським чемпіоном-2020 з греко-римської боротьби та народним депутатом.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну МОК заборонив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях. Проте, президент МОК Томас Бах у січні 2023 року виступив за їхню участь в Олімпіаді-2024 в Парижі під нейтральним прапором. Для цього росіян та білорусів допустили на Азійські ігри, де вони зможуть отримати олімпійські ліцензії.