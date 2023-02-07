Беленюк пояснив, чому вважатиме бойкот Олімпіади-2024 поразкою України
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк заявив, що бойкот Україною Ігор-2024, у разі участі в них росіян та білорусів, буде поразкою
Про це Беленюк розповів у інтерв'ю FanDay.
"Я сприймаю бойкот, як останній жест розпачу, якщо ніхто нас не почує. Я за те, щоб працювати та досягти того, щоб не нам потрібно було нічого бойкотувати. Це буде виглядати як політична поразка саме України на цьому фронті. Вийде так, що ми бойкотуємо, а представники Росії та Білорусі змагаються і досягають своїх поставлених цілей, вклинюючи свою пропаганду, використовуючи цей майданчик", - сказав Беленюк.
Він додав, що наразі Україні потрібно формувати коаліцію країн, які також виступають проти допуску росіян та білорусів до участі в Олімпійських іграх-2024.
"Ми бачимо, що такі країни існують і вони на різних рівнях демонструють готовність долучитися до обговорення бойкоту. Але якщо працювати над цим питанням у такому вигляді, щоб МОК зрозумів, що долучаючи представників Росії та Білорусі, він втрачає набагато більше, ніж отримує, то їм не буде ніякого сенсу йти на такий ризик", - переконаний Беленюк, який є олімпійським чемпіоном-2020 з греко-римської боротьби та народним депутатом.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну МОК заборонив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях. Проте, президент МОК Томас Бах у січні 2023 року виступив за їхню участь в Олімпіаді-2024 в Парижі під нейтральним прапором. Для цього росіян та білорусів допустили на Азійські ігри, де вони зможуть отримати олімпійські ліцензії.
- 27 січня Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри.
- 29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.
- У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її "наклепами".
- 6 лютого Верховна Рада звернулася до МОК із закликом заборонити участь російських та білоруських спортсменів у Іграх-2024 у Парижі.
- 7 лютого український скелетоніст Владислав Гераскевич звинуватив спортивне керівництво країни в тому, що воно не відреагувало належним чином на рішення МОК допустити росіян до Олімпіади-2024.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.67
Купівля 39.67Продаж 40.33
-
EUR
Купівля 42.18Продаж 43.11
- Актуальне
- Важливе