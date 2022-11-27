Бельгія надасть 150 тис. євро на підтримку культурного сектору України

Про це мовиться на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України.

МКІП інформує: про допомогу культурному сектору України домовилися міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко і очільниця МЗС Бельгії Аджа Лябіб, яка днями прибула до Києва.

"У ході зустрічі, ми домовились про важливу співпрацю: українські сезони культури в Бельгії, постачання генераторів нашим закладам та медіа для зими, поширення заборони російської пропаганди, допомогу в збереженні української культурної спадщини та допомога у розмірі 150 тисяч євро культурній сфері", – повідомив Олександр Ткаченко.

Міністр культури та інформаційної політики звітує, що провів для Аджі Лябіб екскурсію до Національного художнього музею України та Софії Київської. "Показали наше мистецтво, пам‘ятки історії та архітектури, нашу історію та коріння", - сказав Ткаченко.

Нагадаємо,нагадаємо, Бельгія передала Україні грантовий внесок у розмірі 4,96 млн євро на спеціальний рахунок, який адмініструє Міжнародний валютний фонд.

Прем’єр-міністр Королівства Бельгія Александер де Кроо 27 листопада 2022 року побував на Київщині. Він побачив місце масового поховання людей після російської окупації.