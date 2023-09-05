Бен Воллес висміяв Путіна за те, що він випрошував у КНДР застарілу зброю

Про це повідомляє Express.

У повідомленні йдеться про те, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин планує вирушити на зустріч з президентом Росії, аби обговорити можливість надання Москві зброї для війни в Україні.

Колишній міністр оборони Воллес, який пішов у відставку минулого четверга, у цьому контексті висміяв Володимира Путіна за те, що він звернувся до Північної Кореї.

"І ось як це закінчується, пане Путін… колись могутня Росія нишпорила, шукаючи друзів і благаючи Північну Корею про зброю з 1960-х років", - зазначив ексміністр оборони.