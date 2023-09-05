Бен Воллес висміяв Путіна за те, що він випрошував у КНДР застарілу зброю
Колишній міністр оборони Великої Британії висміяв російського лідера, якого залишили в ізоляції через його жорстоке вторгнення в Україну, за те, що він випрошував у Північної Кореї зброю з 1960-х років
Про це повідомляє Express.
У повідомленні йдеться про те, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин планує вирушити на зустріч з президентом Росії, аби обговорити можливість надання Москві зброї для війни в Україні.
Колишній міністр оборони Воллес, який пішов у відставку минулого четверга, у цьому контексті висміяв Володимира Путіна за те, що він звернувся до Північної Кореї.
"І ось як це закінчується, пане Путін… колись могутня Росія нишпорила, шукаючи друзів і благаючи Північну Корею про зброю з 1960-х років", - зазначив ексміністр оборони.
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