Безсмертний назвав дві країни, від яких залежить майбутній світовий порядок
Надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010-2011 рр.) дипломат Роман Безсмертний вважає, що світ наближається до глобального конфлікту
Про це він сказав в програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".
"Динаміка процесів свідчить про те, що світ наближається до глобального конфлікту. Якщо світ це розуміє, то є дві точки на планеті Земля, від яких залежить не тільки нинішня ситуація, а і майбутній світовий порядок - це Україна й Ізраїль. Більшість американського суспільства розуміє важливість підтримки України. Але є люди, які не можуть зрозуміти небезпеку, яка нависла над світом", - підкреслив Безсмертний.
За словами дипломата, Путін несе глобальну небезпеку Україні, Європі й всьому світу.
"Політичне керівництво України й США повинно взяти заплутані ланцюжки й спокійно дати відповідь на кожне з питань. Треба замінити тих, кого треба. Потрібно реалізувати те, про що пише генерал Залужний. Потрібно набратися мудрості в міжнародних відносинах. Тому що небезпека, яку несе Путін, є глобальною. Те, що сталося в Ізраїлі - це робота Москви, Тегерана й Пекіна", - наголосив Безсмертний.
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