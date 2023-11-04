Безсмертний назвав дві країни, від яких залежить майбутній світовий порядок

Про це він сказав в програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Динаміка процесів свідчить про те, що світ наближається до глобального конфлікту. Якщо світ це розуміє, то є дві точки на планеті Земля, від яких залежить не тільки нинішня ситуація, а і майбутній світовий порядок - це Україна й Ізраїль. Більшість американського суспільства розуміє важливість підтримки України. Але є люди, які не можуть зрозуміти небезпеку, яка нависла над світом", - підкреслив Безсмертний.

За словами дипломата, Путін несе глобальну небезпеку Україні, Європі й всьому світу.

"Політичне керівництво України й США повинно взяти заплутані ланцюжки й спокійно дати відповідь на кожне з питань. Треба замінити тих, кого треба. Потрібно реалізувати те, про що пише генерал Залужний. Потрібно набратися мудрості в міжнародних відносинах. Тому що небезпека, яку несе Путін, є глобальною. Те, що сталося в Ізраїлі - це робота Москви, Тегерана й Пекіна", - наголосив Безсмертний.