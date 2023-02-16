Біатлон: Бьо виграв п'яте поспіль золото ЧС, Україна фінішувала у сингл-міксті 15-ю

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У четвер, 16 лютого, на чемпіонаті світу в Обергофі відбулася змішана одиночна естафета, в якій двоє учасників кожної команди долають два відрізки по 6 км та 7.5 км. Україну в цій дисципліні представляли Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний, який на нинішньому чемпіонаті світу показав найкращі результати нашої команди. Він фінішував п'ятим у спринті та восьмим у персьюті.

Українці трималися у десятці найкращих на перших двох етапах. Проте Меркушина провалила шосту стрільбу та заробила три штрафних кола. підручний також заробив одне штрафне коло, що у підсумку відкинуло нашу команду на 15-те підсумкове місце.

Золото здобули норвежці Марте Олсбю Ройзеланд та Йоганнес Тінгнес Бьо, для якого це золото стало п'ятим поспіль в Обрегофі. Срібло здобула Австрія, бронзу - Італія.

Бьо також став чемпіоном світу в змішаній естафеті, спринті, персьюті та індивідуальній гонці.

Чемпіонат світу-2023

Обергоф, Німеччина

16 лютого

Одиночна змішана естафета

1. Норвегія 35:37.1 (1 штрафне коло та 6 запасних патронів)

2. Австрія - відставання +13,8 (0+6)

3. Італія +51,0 (2+9)

15. Україна +2.48,2 (4+11)

Penalty loop for Norway! ❌



Austria and Italy out infront and Johannes Thingnes Boe has some 11 seconds to make up! What a thriller. ????



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