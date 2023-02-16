Біатлон: Бьо виграв п'яте поспіль золото ЧС, Україна фінішувала у сингл-міксті 15-ю
На чемпіонаті світу з біатлону українці Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина стали в одиночній змішаній естафеті 15-ми
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У четвер, 16 лютого, на чемпіонаті світу в Обергофі відбулася змішана одиночна естафета, в якій двоє учасників кожної команди долають два відрізки по 6 км та 7.5 км. Україну в цій дисципліні представляли Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний, який на нинішньому чемпіонаті світу показав найкращі результати нашої команди. Він фінішував п'ятим у спринті та восьмим у персьюті.
Українці трималися у десятці найкращих на перших двох етапах. Проте Меркушина провалила шосту стрільбу та заробила три штрафних кола. підручний також заробив одне штрафне коло, що у підсумку відкинуло нашу команду на 15-те підсумкове місце.
Золото здобули норвежці Марте Олсбю Ройзеланд та Йоганнес Тінгнес Бьо, для якого це золото стало п'ятим поспіль в Обрегофі. Срібло здобула Австрія, бронзу - Італія.
Бьо також став чемпіоном світу в змішаній естафеті, спринті, персьюті та індивідуальній гонці.
Чемпіонат світу-2023
Обергоф, Німеччина
16 лютого
Одиночна змішана естафета
1. Норвегія 35:37.1 (1 штрафне коло та 6 запасних патронів)
2. Австрія - відставання +13,8 (0+6)
3. Італія +51,0 (2+9)
15. Україна +2.48,2 (4+11)
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11 лютого українець Дмитро Підручний фінішував п'ятим у спринті та показав найкращий результат збірної України на чемпіонаті світу - 2023.
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12 лютого Підручний фінішував восьмим у гонці переслідування.
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