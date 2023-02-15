Біатлон: українки провалили індивідуальну гонку на чемпіонаті світу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сьогодні, 15 лютого, у німецькому Обергофі відбулася жіноча індивідуальна гонка на чемпіонаті світу з біатлону.

Україну представили лише троє спортсменок. Анастасія Меркушина, яка мала стартувати під 86-м номером, пропустила гонку.

Юлія Джима з 5 промахами показала 40-й результат і відстала від першого місця на 5 хв і 45,5 сек. Любов Кип’яченкова з 8 промахами - 81, а Анна Кривонос - 84 позиція і 6 промахів.

Перемогу здобула шведська біатлоністка Ганна Еберг, яка пройшла дистанцію за 43 хвилини і 36,1 сек. з 1 промахом.

Чемпіонат світу з біатлону

15 лютого

Жінки, Індивідуальна гонка

Обергоф, Німеччина

1. Ганна Еберг (Швеція) 43:36,1 (1 промах)

2. Лінн Перссон (Швеція) +10,3 (0)

3. Ліза Віттоцці (Італія) +28,0 (1)

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40. Юлія Джима (Україна) +5:45,5 (5)

81. Любов Кип'яченкова (Україна) +12:28,3 (8)

84. Анна Кривонос (Україна) +13:17,3 (6)