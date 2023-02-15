Біатлон: українки провалили індивідуальну гонку на чемпіонаті світу
Українська біатлоністка Юлія Джима показала 40-й результат в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу з біатлону
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 15 лютого, у німецькому Обергофі відбулася жіноча індивідуальна гонка на чемпіонаті світу з біатлону.
Україну представили лише троє спортсменок. Анастасія Меркушина, яка мала стартувати під 86-м номером, пропустила гонку.
Юлія Джима з 5 промахами показала 40-й результат і відстала від першого місця на 5 хв і 45,5 сек. Любов Кип’яченкова з 8 промахами - 81, а Анна Кривонос - 84 позиція і 6 промахів.
Перемогу здобула шведська біатлоністка Ганна Еберг, яка пройшла дистанцію за 43 хвилини і 36,1 сек. з 1 промахом.
Чемпіонат світу з біатлону
15 лютого
Жінки, Індивідуальна гонка
Обергоф, Німеччина
1. Ганна Еберг (Швеція) 43:36,1 (1 промах)
2. Лінн Перссон (Швеція) +10,3 (0)
3. Ліза Віттоцці (Італія) +28,0 (1)
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40. Юлія Джима (Україна) +5:45,5 (5)
81. Любов Кип'яченкова (Україна) +12:28,3 (8)
84. Анна Кривонос (Україна) +13:17,3 (6)
- 11 лютого українець Дмитро Підручний фінішував п'ятим у спринті та показав найкращий результат збірної України на чемпіонаті світу - 2023.
- 12 лютого Підручний фінішував восьмим у гонці переслідування, а Юлія Джима піднялася у гонці переслідування з 29-ї на 14-ту позицію.
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