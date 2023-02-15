Біатлон: Двоє українців пробилися до елітної гонки на ЧС-2023
Українці Дмитро Підручний та Антон Дудченко вибороли право виступити у мас-старті на чемпіонаті світу, де змагатимуться 30 найсильніших біатлоністів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Стартовий лист гонки на 15 км на ЧС у німецькому Обергофі сформувався після завершення індивідуалки на 20 км, в якій найкращий з українців - Артем Тищенко - фінішував 14 лютого 12-м. Завдяки цьому результату, йому вдалося отримати статус першого запасного в мас-старті - якщо хтось із 30 учасників гонки не зможе в ній взяти участь, на дистанцію вийде Тищенко.
Завдяки успішним виступам на ЧС-2023, місце у мас-старті отримав Дмитро Підручний, який фінішував у спринті п'ятим, а у персьюті посів восьму місце.
Також у заключній гонці чемпіонату світу - 2023 в Обенргофі виступить Антон Дудченко, який посів 21 місце на дистанції 10 км, фінішував 20-м на 12,5 км та став 42-м в індивідуалці.
Автоматично право виступити у гонці з масовим стартом на чемпіонаті світу отримують усі його призери та 15 найкращих біатлоністів із загального заліку Кубка світу. Решту місць займають спортсмени, які здобули найбільше залікових очок саме на ЧС.
- 11 лютого українець Дмитро Підручний фінішував п'ятим у спринті та показав найкращий результат збірної України на чемпіонаті світу - 2023.
- 12 лютого Підручний фінішував восьмим у гонці переслідування.
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