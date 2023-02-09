Біатлон: Збірна України назвала склад на жіночий спринт на ЧС-2023

Про це повідомляє Суспільне.Спорт.

У гонці на 7,5 км за збірну України виступлять Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Анастасія Меркушина та Юлія Джима. Поза заявкою залишилися Анна Кривонос та Любов Кип'яченкова.

Друга гонка чемпіонату світу в Німеччині відбудеться 10 лютого та розпочнеться о 15:30.

Чемпіонат світу розпочався в Обергофі 8 лютого змішаною естафетою, в якій збірна України фінішувала десятою. Золото здобула Норвегія, срібло - Італія, бронзу - Франція.