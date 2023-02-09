Біатлон: Збірна України назвала склад на жіночий спринт на ЧС-2023
Збірна України назвала склад на жіночу спринтерську гонку на чемпіонаті світу в Обергофі
Про це повідомляє Суспільне.Спорт.
У гонці на 7,5 км за збірну України виступлять Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Анастасія Меркушина та Юлія Джима. Поза заявкою залишилися Анна Кривонос та Любов Кип'яченкова.
Друга гонка чемпіонату світу в Німеччині відбудеться 10 лютого та розпочнеться о 15:30.
Чемпіонат світу розпочався в Обергофі 8 лютого змішаною естафетою, в якій збірна України фінішувала десятою. Золото здобула Норвегія, срібло - Італія, бронзу - Франція.
- 20 січня збірна України назвала склад на чемпіонат світу-2023, який 8 лютого стартує в Обергофі.
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