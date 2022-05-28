Про це інформує в телеграмі Уповноважена з прав людини Людмила Денісова.



Більшість військових взяли у полон під Маріуполем. Спочатку їх утримували в підвалах та господарських спорудах, а потім відвезли до виправної колонії №120 та слідчого ізолятору в Донецьку. Згодом - у СІЗО Таганрога і Воронежа.



Під час перевезення українським воїнам замотували очі скотчем, одягали мішок на голову та зв’язували руки. У полоні катували, погрожували, били та принижували.



"З особливою жорстокістю тортури застосовувалися до офіцерського складу Збройних Сил України та бійців загону спецпризначення "Азов". Під час допитів українських військовополонених ставили на коліна, били прикладом від автомата по пальцях ніг та відкритих ранах, застосовували плоскогубці, закидали зашморг на шию і душили. Крім того, катували електрострумом, били киянкою та ногами", – пише Людмила Денісова.



Крім того, вводили їм невідомі препарати, після чого ті непритомніли та втрачали пам'ять.

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Рашисти змушували наших солдатів вчити вірш "Простите нас, родные россияне", гімн РФ, історію герба та прапора із застосовуванням тортур. Знущалися і з військових жінок.



"Українські жінки-військовополонені, які утримувалися в Донецькому СІЗО, розповіли, що у камерах, розрахованих на 2-3 особи, їх перебувало щонайменше 17-20. Замість санвузла – відро. Жінки були позбавлені засобів гігієни та можливості помитися. Стосовно них чинився психологічний тиск - на їхніх очах жорстоко били українських полонених чоловіків. Також полонянок примушували до статевих актів", – додає омбудсменка.



Меддопомогу пораненим не надавали, їх оглянули лише перед переміщенням до табору в Севастополі, де допомогу надавали представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.



Води та їжі військополоненим давали мало, 1,5 літра на 30-40 людей та шматок хліба з салом. Інколи даючи м’ясо рашисти розповідали, що воно людське.

Українські військові не могли зв'язатися з рідними

"Картки з даними про особу військовополоненого для інформування своєї родини Центрального агентства розшуку МКЧХ, передбачені статтею 70 Женевської конвенції 1949 року, які повинні надсилатися одразу після взяття в полон, були заповнені лише безпосередньо перед обміном.



Вказаними злочинними діями рф порушила права військовополонених, гарантовані положеннями статей 17, 19, 20, 21, 22, 24-27, 29-31, 46, 48, 69-71 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими", – йдеться в повідомленні.

Дружина захопленого росіянами командира полку "Азов" Дениса Прокопенка - Катерина Прокопенко - заявила, що захисники Азовсталі утримуються в полоні у задовільних умовах.

16 травня з Азовсталі у Маріуполі евакуювали військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азовсталі важкопоранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що українських захисників евакуювали із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі за посередництва Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції та ООН.

Раніше Нацполіція запустила додатковий номер гарячої лінії з пошуку загиблих і зниклих 0 800 21 21 51.

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