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Білорусам-чоловікам обмежили в'їзд до України, - ЗМІ

13 лютого, 2022 неділя
18:25
війна з Росією

Починаючи з 12 лютого 2022 року, українські прикордонники дуже ретельно та довго перевіряють під час в'їзду до країни громадян Республіки Білорусь. Особливо, коли йдеться про осіб чоловічої статі

Таку інформацію розповсюдила правозахисна організація "Білоруській дім в Україні" (БДУ), передає Еспресо.TV.

"Є загальні тенденції:

1. Усі білоруси проходять кордон через окрему співбесіду.
2. Наявність документальних підтверджень мети візиту може спростити процедуру в'їзду, але не гарантує успіху.
3. Традиційно самотні чоловіки викликають більше запитань у прикордонників", - зазначають у БДУ.

Причому, за даними авторів повідомлення, ці тенденції діють і в тому випадку, якщо громадяни Білорусі бажають потрапити до України з території третіх країн.

В зв'язку з цим представництво білоруських політемігрантів в Україні радить "відкласти нетермінові поїздки в Україну до кращих часів".

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"Шанси в'їхати зараз 50 на 50, ситуація в країні стає все більш напруженою. Багато країн вивозять свої посольства та закликають своїх громадян залишити Україну. Будьте уважними", - наголошують у БДУ.

"Обмеження тимчасове - до кінця білорусько-російських військових навчань", - зазначає з посиланням на власне джерело білоруське Єврорадіо.

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Слід додати, що, за повідомленнями білоруських медіа та інформаційних блогів, протягом 12-13 лютого до Україні не пропустили чоловічий музичний гурт J:МОРС та журналіста - автора й ведучого популярного білоруського YouTube-каналу "Життя - малина" Микиту Мєлкозєрова.


Перелік документів, необхідних для в'їзду в Україну, є тут.


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