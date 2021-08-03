"Білоруси не можуть бути в безпеці навіть за кордоном": Тихановська прокоментувала смерть Шишова
Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська прокоментувала смерть одного із засновників Білоруського дому в Україні Віталія Шишова
Про це йдеться у Telegram-каналі Тихановської.
"Білоруси не можуть бути в безпеці навіть за кордоном, поки є ті, хто намагається мстити їм і ховати правду, позбавляючись від свідків. Віталій Шишов допомагав білорусам - і його знайшли повішеним, як колись Микиту Кривцова. Але це сталося на території іншої країни. Як і захоплення заручників сталося на борту літака іншої країни. Як і спроба примусово вивезти нелояльну спортсменку в Білорусь з території іншої країни", - зазначила Тихановська.
Вона висловила співчуття рідним і близьким Віталія Шишова.
"Я висловлюю співчуття рідним і близьким Віталія Шишова. І дякую Україні за відкриття кримінальної справи і готовність достукатися до правди", - додала Тихановська.
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