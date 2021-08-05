Білоруська спортсменка Тимановська прибула до Варшави, - опозиціонер

Про це повідомив опозиціонер Павло Латушко у Facebook.



"Ми раді, що Тимановській вдалося щасливо дістатися до Варшави! Сподіваємося, що агонія режиму невдовзі закінчиться, і Христина зможе повернутися до підкорення нових спортивних вершин у новій Білорусі", - написав Латушко.

1 серпня стало відомо, що за критику влади білоруського члена олімпійської збірної Христину Тимановську вирішили відправити до Мінська перед її забігом, який мав відбутися сьогодні. Причиною обурення Тимановської було те, що їй та іншим спортсменкам-білорускам без пояснень змінили умови участі в Іграх.

Вона звернулася по допомогу до Міжнародного олімпійського комітету й потрапила на перші шпальти світових ЗМІ.

Поліція Японії взяла її під свій захист. З міркувань безпеки до неї також приставлено представника МОК.

Чехія та Польща заявили, що готові надати спортсменці політичний притулок

2 серпня Польща видала гуманітарну візу Тимановській.

4 серпня Тимановська покинула Токіо та полетіла до Відня.