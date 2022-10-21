Білоруське угруповування сил разом з мобілізованими налічуватиме щонайбільше 80 тис. військових, - військовий експерт Лакійчук
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук зазначив, що самопроголошена влада Білорусі зможе мобілізувати близько 60 тис. осіб, на формування і укомплектування нових підрозділів знадобиться місяць-півтора
Таку думку він висловив в етері телеканалу Еспресо.
"Якщо зараз білоруси можуть у сухопутних військах виставити близько 20 тис. своїх військовослужбовців, додамо ще мобілізованих – це ну 60 тис. Отже, максимум 80 тис. осіб – це білоруське угруповування сил разом з мобілізованими", - сказав Павло Лакійчук.
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" зазначив, що на підготовку білоруських військових знадобиться місяць-півтора, якщо тільки Білорусь не піде шляхом Росії, яка кидає своїх солдатів одразу на передову.
"Ми бачимо, як росіяни проводять мобілізацію у сталінському режимі: у військкомат і на передок. Хто виживе, той буде військовим, хто не виживе, той буде м’ясом. Може білоруси таким шляхом підуть. А якщо вони вирішать піти більш виваженим шляхом, то витратять місяць-півтора на формування і укомплектування нових підрозділів", - додав він.
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