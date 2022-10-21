Таку думку він висловив в етері телеканалу Еспресо.

"Якщо зараз білоруси можуть у сухопутних військах виставити близько 20 тис. своїх військовослужбовців, додамо ще мобілізованих – це ну 60 тис. Отже, максимум 80 тис. осіб – це білоруське угруповування сил разом з мобілізованими", - сказав Павло Лакійчук.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" зазначив, що на підготовку білоруських військових знадобиться місяць-півтора, якщо тільки Білорусь не піде шляхом Росії, яка кидає своїх солдатів одразу на передову.

"Ми бачимо, як росіяни проводять мобілізацію у сталінському режимі: у військкомат і на передок. Хто виживе, той буде військовим, хто не виживе, той буде м’ясом. Може білоруси таким шляхом підуть. А якщо вони вирішать піти більш виваженим шляхом, то витратять місяць-півтора на формування і укомплектування нових підрозділів", - додав він.

20 жовтня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що ймовірність спроби наступу з території Білорусі зростає через агресивні заяви та дії білоруського й російського керівництв.

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що білоруські війська на кордоні з Україною можуть спробувати відволікти увагу ЗСУ на себе.

21 жовтня Інститут дослідження війни назвав невисоким ризик наступу з Білорусі.

Збройні сили України опублікували відеозвернення до білоруського народу й армії із закликом не вступати у "брудну війну" Росії в Україні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb