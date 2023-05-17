Білоруський громадський діяч Бульба пояснив, чому білорусів не забирають на війну

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Саме Путін не віддає наказ залучати білоруські війська у війну проти України. Білоруські війська не готові до бойових дій. Путін розуміє, що після значної кількості вбитих російських мобілізованих, можливий перехід білоруської армії на бік України", - підкреслив Бульба.

За словами білоруського громадського діяча, Путін розуміє, що шкоди від цього буде більше, ніж користі.

"Білоруси можуть здаватися у полон та переходити разом із технікою й зброєю на бік України. Це Путіна непокоїть. Саме Путін є ініціатором того, що не треба залучати білорусів у війну", - пояснив Бульба.