Білоруський громадський діяч Бульба пояснив, чому білорусів не забирають на війну
Керівник ГО "Білорусь 2.0. Робимо разом", білоруський громадський діяч Сергій Бульба вважає, що саме Путін не віддає наказ залучати білоруську армію у війну
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Саме Путін не віддає наказ залучати білоруські війська у війну проти України. Білоруські війська не готові до бойових дій. Путін розуміє, що після значної кількості вбитих російських мобілізованих, можливий перехід білоруської армії на бік України", - підкреслив Бульба.
За словами білоруського громадського діяча, Путін розуміє, що шкоди від цього буде більше, ніж користі.
"Білоруси можуть здаватися у полон та переходити разом із технікою й зброєю на бік України. Це Путіна непокоїть. Саме Путін є ініціатором того, що не треба залучати білорусів у війну", - пояснив Бульба.
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