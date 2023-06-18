Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо"

"На жаль, кількість поранень наших хлопців збільшилась через те, що вони вимушені просуватись по мінному полю. Тимчасово окуповану територію росіяни повністю замінували. Наші хлопці беруть дуже важкі редути. Саме тому в нас, на жаль, збільшилась кількість поранень з ампутованими кінцівками. Останні два тижні були дуже важкі. Нам привозили наших молодих, міцних чоловіків з такими пораненнями", - розповіла Корчинська.

Волонтерка додала, що завдяки благодійним фондам, стабілізаційні пункти на лінії фронту повністю забезпечені всім потрібним.

"На щастя, наші лікарі за останні тижні змогли врятувати дуже багато життів хлопців. І я дуже хвилювалась з приводу того, як ми зможемо забезпечити всім, що потрібне для роботи стабілізаційних пунктів. Однак хочу з великою вдячністю розповісти, що завдяки нашим благодійникам навіть стабілізаційні пункти на рівні бригад повністю забезпечені всім потрібним", - додала вона.