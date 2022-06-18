Більшість промов Путіна порожні як барабани, - Портников

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я промовами Путіна займаюся з 1999 року і скажу, що більшість цих промов порожні як барабани. Звичайно були й принципові промови, наприклад, Мюнхенська, де Путні фактично відкрив двері до холодної війни. Або Кримська промова, у якій він говорив не просто про анексію Криму, а окреслював кордони своїх амбіцій в Україні. Або взяти ту промову, яку Путін виголосив перед вторгненням в Україну в ніч з 23 на 24 лютого. Але загалом, у цих всіх промовах, на яких він сидить та ніжкою качає, як правило, немає ніякого змісту" – підкреслив Портников.



Журналіст зауважив, що дуже просто зрозуміти чи був зміст у промові Путіна, чи ні. Якщо немає змісту, то ньюзмейкерами (людина, яка стає приводом для новин та викликає широкий громадський інтерес – Ред.) стають інші люди.



"От з вчорашньої панелі нам залишилися Марго Симоньян і Токаєв, який сказав про невизнання квазідержав "ДНР" та "ЛНР". Якщо це два головні моменти, то Путін нічого не сказав. Я вас переконую, якби Путін сказав, що збирається використати ядерну зброю, то ви не згадували б не про Токаєва, ні про Симоньян. А знаєте чому йому немає про що сказати, він людина з далекого минулого і весь його вектор політичних думок теж з минулого, а там мало змісту, щоб кожного року щось нове повідомляти. Ось коли була Мюнхенська промова – це змістовне, але це про минуле, холодна війна. Або ж Кримська промова – це про Новоросію, а наступ на Україну – це про історичну Росію. Зауважте, у цьому всьому немає жодної нової тези, неможливо весь час брати якісь тези з минулого, щоб адресувати їх у майбутнє" – наголосив Портников.