Більшість жителів США готова до того, що країна залишиться головною у світі, - американський політтехнолог Смарт
Американці готові, що їхня країна залишатиметься головною у світі - це набагато краще для США, вони залишаться в цій ролі
Про це в ефірі Еспресо заявив американський політтехнолог Джейсон Джей Смарт.
"Я думаю, що більшість американців готові ще раз до того, що США стануть головною країною в світі - вирішуватимуть проблеми по всьому світу. Багато з тих, хто вивчає політичні питання знають, що це набагато краще для Америки", - зазначив він.
На його думку, політика ізоляції США не вигідна - це значить, що інша країна, наприклад, Китай буде в ролі першої країни.
"Америка найголовніша - це популізм. Це ще буде продовжуватися, будуть люди, які ще будуть підтримувати цю ідеологію. Більшість тих, хто працює зі сферою міжнародної політики, розуміють, що це зовсім не вигідно для Америки. Я б очікував, що це не зміниться. Нарешті американці залишаться в цій ролі", - підсумував Смарт.
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