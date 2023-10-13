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Головна Війна з Росією Біля Авдіївки третій день ворожі авіаудари, артобстріли, атаки наземних сил, ситуація нагадує Бахмут, - Згурець про загострення на фронті
Ексклюзив

Біля Авдіївки третій день ворожі авіаудари, артобстріли, атаки наземних сил, ситуація нагадує Бахмут, - Згурець про загострення на фронті

13 жовтня, 2023 п'ятниця
10:44
Війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів про загострення на фронті зазначивши, що біля Авдіївки третій день ворожі авіаудари, артобстріли, атаки наземних сил, ситуація нагадує Бахмут

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"Зараз ворог намагається наступати на декількох напрямках. Авдіївка зараз вийшла на передній план з огляду на активність залучених російських сил і на те, що зараз ворог намагається продовжити наступальні дії, як раз від Красногорівки, від Опитного та Водяного, зокрема в напрямку Степового", - зазначив аналітик.

Згурець додав, що на півночі є певні просування, ворог намагається рухатися до залізниці.

"Якщо ми зважимо на втрати противника на цих ділянках і на оцінки закордонних експертів - розуміємо, що ЗСУ стримують противника, ворог наштовхнувся там і на артилерію, і на мінні поля. Бачимо втрати в бронетехніці противника  - понад 36 одиниць і ми розуміємо, що зараз все буде залежати від співвідношення сил, стійкості противника і стійкості нашої оборони", - додав він.

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Аналітик зауважив, що в останньому не доводиться сумніватися, з огляду на те, що фортифікаційні споруди навколо Авдіївки побудовані достатньо щільно, при цьому зараз ворог намагається добратися до цих териконів на півночі.

"До одного з териконів, з якого забезпечуються панівні висоти над цим населеним пунктом. І вже бачимо, що третій день поспіль відбуваються й авіаційні удари, і артилерії, і спроби наземних сил просуватися, і головні зусилля - це ускладнити логістичне забезпечення нашого угрупування, яке утримує Авдіївку. Там зараз десь від Степового до Сєверного десь 8 км. Фактично чимось ситуація нагадує Бахмут, коли противник намагався ускладнити логістичне забезпечення, але ми розуміємо, що зараз в нас якісно інша артилерія, і думаю, що ці намагання противника будуть розбиті", - наголосив він.

Він зазначив також, що хоча й ми розуміємо, що й далі ворог намагатиметься цю ділянку фронту якимось чином перетворити на успіх, тому що на інших ділянках ворогу немає чим хизуватися.

Що відомо про російський наступ біля Авдіївки

11 жовтня в Інституті вивчення війни зазначили, що російська окупаційна армія активізувала наступ навколо Авдіївки на Донеччині. Місто майже 10 років є прифронтовим, і нині окупанти намагаються взяти його в кільце

Натомість Генштаб повідомив, що на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 8 атак в районах східніше Степового та південно-східніше Сєверного Донецької області.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Бараьаш заявив, що російські терористи кинули до 2 тис. особового складу для масованого наступу у районі Авдіївки.

12 жовтня експерти Інститут вивчення війни (ISW) назвали справжні причини наступу росіян на Авдіївку.

Віталій Барабаш також зауважив, що противник робить спроби зосередитися на півночі від міста, проводить безуспішні штурмові дії.

13 жовтня стало відомо, що за три дні російські війська захопили 4,52 квадратних кілометрів території з різних напрямків біля Авдіївки. Окупанти зазнають значних втрат у техніці та живій силі.

Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Авдіївка
Бахмут
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