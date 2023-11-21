Біженці з Сомалі: в українській громаді у Фінляндії розповіли, як кремезні парубки на роверах намагаються перетнути російсько-фінський кордон

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Фінляндія закрила всі чотири пункти на південному перетині кордону. Пункти пропуску відкриті тільки на півночі, де вчора 35 біженців перейшли кордон. Фіни порушують питання щодо необхідності повного закриття кордону на два тижні. Ситуація нагадує події, які відбулися два роки тому, коли була напруга між Росією й Фінляндією. Тоді Росія завезла понад 2 тис. біженців з Іраку, зараз переважно біженці з Сомалі", - зауважив Перцев.

За словами представника української громади у Фінляндії, наразі Фінляндія передислокувала військові сили до кордону з Росією. Якщо ситуація погіршуватиметься, то закриються всі пункти пропуску з Росією.

"На пунктах пропуску великі, кремезні парубки на роверах намагаються перейти кордон. Їх фіни не пускають, але з російського боку за ними одразу зачиняється брама, і назад потрапити вони вже не можуть. Коли кордони були закриті з обох боків, то 15 людей палили багаття, і потім їх пустили назад у Росію. Згідно з фінським дослідженням, людей централізовано доводять до кордону. На російській стороні організовано продаж велосипедів і гарячий чай. У Росії пропонують нелегальним мігрантам потрапити в Фінляндію за $ 2-5 тис.", - додав Перцев.

Вночі 18 листопада Фінляндія закрила чотири із восьми пунктів перетину кордону з Росією до 18 лютого 2024 року у відповідь на сплеск міграції.

Раніше премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо звинуватив російську владу у сприянні нелегальним мігрантам потрапити в країну. Опісля міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен заявила, що її уряд готується посилити безпеку на кордоні.

Інститут вивчення війни повідомляє, що Росія використовує тактику гібридної війни, щоб штучно створити міграційну кризу на фінському кордоні.









