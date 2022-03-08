Біженцям радять не їхати в ЄС через Польщу
Державна митна служба розповіла про найменш і найбільш завантажені пункти пропуску на західному кордоні України. Українцям радять не їхати в ЄС через Польщу.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України.
Переважна більшість українців, що тікають від війни, перетинають кордон з Польщею. Найбільші черги спостерігаються на пунктах "Шегині" та "Краковець". Менше завантажені "Устилуг" і "Ягодин". Пункти пропуску на кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою завантажені мінімально або взагалі порожні.
Додамо, за даними ООН, з України з початку нової агресії Росії виїхали понад 1,7 мільйона громадян. Переважно – це жінки, діти та люди похилого віку.
При цьому до лав територіальної оборони в Україні вже стали понад 100 тисяч захисників.
- Нагадаємо, у Празі призупинив роботу центр прийому біженців з України. З моменту заснування через нього пройшло майже 12 тисяч біженців, а загалом до Чехії прибуло близько 100 тисяч українців.
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