Біженцям радять не їхати в ЄС через Польщу

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України.



Переважна більшість українців, що тікають від війни, перетинають кордон з Польщею. Найбільші черги спостерігаються на пунктах "Шегині" та "Краковець". Менше завантажені "Устилуг" і "Ягодин". Пункти пропуску на кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою завантажені мінімально або взагалі порожні.



Додамо, за даними ООН, з України з початку нової агресії Росії виїхали понад 1,7 мільйона громадян. Переважно – це жінки, діти та люди похилого віку.



При цьому до лав територіальної оборони в Україні вже стали понад 100 тисяч захисників.

Нагадаємо, у Празі призупинив роботу центр прийому біженців з України. З моменту заснування через нього пройшло майже 12 тисяч біженців, а загалом до Чехії прибуло близько 100 тисяч українців.