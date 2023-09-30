Блінкен закликав Індію співпрацювати у розслідуванні вбивства лідера сикхів у Канаді

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром у Держдепартаменті у четвер, 28 вересня.

"Ми дуже стурбовані звинуваченнями, висунутими Канадою, прем'єр-міністром Трюдо. Ми були в тісному контакті з Канадою з цього приводу, і водночас ми співпрацювали з індійським урядом і закликали їх співпрацювати з Канадою в розслідуванні", - сказав Блінкен на пресконференції.

За словами держсекретаря США, винні мають бути притягнуті до відповідальності.

"Ми сподіваємося, що наші друзі в Канаді та Індії працюватимуть разом, щоб вирішити цю проблему", - додав Блінкен.

Що відомо про вбивство сикхського активіста у Канаді

19 вересня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що "агенти індійського уряду" вчинили вбивство лідера сикхської громади в Британській Колумбії в червні минулого року. Він сказав, що звинувачення ґрунтується на розвідданих, зібраних урядом Канади.

Пізніше міністр закордонних справ Мелані Джолі оголосила, що Канада вислала індійського дипломата, якого вона назвала очільником індійської розвідки в Канаді.

Трюдо сказав, що велика спільнота канадців індіанського походження була обурена вбивством і в деяких випадках побоюється за свою особисту безпеку.

Зазначається, що 45-річного Ніджара застрелили біля сикхського храму в Сурреї у Британській Колумбії. Слідчі з Королівської канадської кінної поліції заявили, що на нього влаштували засідку люди в масках, але не повідомляли, чи напад був політично мотивованим.

Але Ніджар був відомий тим, що виступав за створення незалежної сикхської держави Халістан, яка включала б частини штату Пенджаб в Індії, і Індія оголосила його у розшук як терориста.

Натомість Індія назвала звинувачення Оттави у причетності до вбивства лідера сикхських сепаратистів "абсурдним та невмотивованим".

Згодом Індія призупинила видачу віз громадянам Канади через конфлікт, пов’язаний із вбивством лідера сикхів на території Канади.

22 вересня Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати очікують від уряду Індії та Канади спільного розслідування можливої причетності агентів Нью-Делі до вбивства лідера сикхів в Оттаві.

Канадські чиновники поділилися з урядом Індії доказами, які можуть пов'язувати індійських агентів з убивством сикхського активіста у Канаді, ще до того, як прем'єр-міністр Джастін Трюдо оприлюднив це звинувачення.

25 вересня Канада отримала дані розвідки про можливу причетність Індії до вбивства сикхського сепаратистського активіста на території країни, на основі чого публічно звинуватила Індію.