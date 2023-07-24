Про це інформує журналіст The New York Times Крістіан Тріберт.

"Свіжі супутникові знімки захопленого гарнізону в селі Цель в Білорусі, який зазвичай називають табором Вагнера. Знятий трохи під косим кутом, як описує Maxar, він показує сотні автомобілів, невеликих вантажівок і близько 35 напівпричепів", - пише Тріберт.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що світлини підтверджують попередній висновок про те, що зелена зона, правіше від імпровізованої стоянки фур, була повністю заповнена вже 22 липня.

"У південній частині знімка також можна побачити будівельну техніку, яка була помічена як мінімум у двох колонах: 3-й від 17 липня та 8-й від 19 липня. Прямо до паркану на півночі примикає цвинтар, що дозволяє організувати швидку доставлення до місця призначення, а лісовий покрив довкола дає безмежні можливості для розширення", - пояснили в заяві.

Як вагнерівці опинилися в Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати.

14 липня повідомлялося, що під Осиповичами (Білорусь) проходять заняття з підрозділами територіальних військ, де інструкторами з деяких військових дисциплін виступають бійці ПВК Вагнера.

Уранці 15 липня в Білорусі було помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих ДНР і ЛНР. Ймовірно, це були найманці ПВК Вагнера. У Держприкордонній службі підтвердили цю інформацію.

У неділю, 16 липня, моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила, що на контрольно-пропускному пункті на кордоні між Білоруссю та РФ встановили два прапори - Росії та ПВК Вагнера.

Вагнерівці оголосили, що 30 липня буде закрита головна база ПВК у РФ - вона знаходиться у населеному пункті Молькіно, що у Краснодарському краї.

Пізніше, 23 липня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання розміщених у його країні найманців з російської ПВК Вагнера "сходити на екскурсію" до Польщі. Після цього, того ж дня, стало відомо, що до Білорусі прибула десята колона вагнерівців, в якій щонайменше десять одиниць техніки.