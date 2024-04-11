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Іран повідомив, за яких умов відмовиться від помсти Ізраїлю за обстріл дипмісії в Дамаску

11 квітня, 2024 четвер
21:13
Близький Схід Іран

Посольство Ірану в ООН заявило, що країна могла б і не завдавати удару Ізраїлю у відповідь на ліквідацію сімох старших офіцерів КВІР у Дамаску, але за певних умов

Про це йдеться у заяві постійного представництва Ірану при ООН.

"Якби Рада безпеки ООН засудила гідний осуду акт агресії сіоністського режиму проти нашого представництва в Дамаску і притягнула до відповідальності виконавців цих дій, то необхідність для Ірану покарати режим-ізгой відпала б", - ідеться в заяві.

Що передувало

2 квітня в результаті ізраїльського авіаційного удару було майже повністю зруйновано представництво Ірану в столиці Сирії – загинули щонайменше шестеро людей.

Напередодні ЦРУ попередила, що впродовж 48 годин Іран у відповідь може почати військову операцію проти Ізраїлю. Про це свідчать також арабські джерела.

4 квітня командування Армії оборони Ізраїлю повідомило, що оголошує мобілізацію резервістів, які служили в підрозділах протиповітряної оборони у зв'язку з можливою ескалацією напруженості в регіоні.

Цього ж дня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відреагував на можливу атаку Ірану, зазначивши, що Ізраїль вже роками бореться з войовничим сусідом і зуміє захистити себе.

6 квітня повідомлялося, що США перебувають у стані підвищеної готовності через можливий удар Ірану по ізраїльських або американських базах в регіоні у відповідь на удар Ізраїлю по посольству Ірану в Сирії.

10 квітня верховний духовний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль "має бути покараний" за напад на посольства країни в Сирії. В Ізраїлі відповіли.

Теги:
ООН
Ізраїль
Іран
Військові новини
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