БМП Bradley - чудова техніка для швидкого контрнаступу, - офіцер ЗСУ Лапін
Офіцер ЗСУ Ігор Лапін вважає, що американські БМП Bradley стають важливою частиною українського контрнаступу
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Зараз в нас ситуація з літаками не набагато краща, ніж була кілька днів тому. Проте території північних областей, які були окуповані Росією, повністю звільнені. Адже, якби там не було, останнє слово у бойових діях стоїть за звичайним солдатом-піхотинцем. Тому, поки піхота не зайшла на ту чи іншу території, не можна вважати її звільненою", - пояснив Лапін
Офіцер пояснив, що важливою складовою успішного контрнаступу ЗСУ повинна стати українська ППО
"Щодо нашого майбутнього контрнаступу, то все буде залежати від того, як швидко ми зможемо його розвинути. Чи зможемо ми розширити контрнаступ та швидко встановити системи ППО на звільнених територіях, для того, щоб російська авіація не могла літати над головами наших військ. Також дуже важливою є техніка. Я хочу наголосити, що БМП Bradley чудово підходять для стрімкого та інтенсивного наступу", - додав він.
- 5 січня, офіційні особи на умовах анонімності зазначали Associated Press, що до нового пакету допомоги Україні від США увійдуть кілька десятків бойових машин Bradley
- 4 січня Байден підтвердив, що США розглядають варіант постачання БМП Bradley для України. Їх називають легкими танками. Схожу зброю Україні готові надати Франція та Німеччина – 4 січня стало відомо, що Париж передасть Україні легкі бойові танки AMX-10RC та бронетранспортери АCMAT Bastion.
- 5 січня Байден та Шольц оголосили спільний пакет озброєння для України, в який увійшли Bradley, Marder та ще одна батарея Patriot.
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