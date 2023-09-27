Боєць ЗСУ: Або "жест доброї волі", або знищення - Бахмут буде взято у кільце

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Боротьба за Бахмут для ворога пішла не за планом. З самого початку було зрозуміло, що Бахмут розташований у низині, поруч висоти й логічно було запустити ворога в місто й розстрілювати в самому Бахмуті. Тоді загарбники пішли на м'ясні штурми й за Бахмут розгорнулася довготривала битва. Зараз вони у Бахмуті, а наша артилерія на висотах. З півночі у Часів Ярі, з півдня у Кліщіївці, Андріївці. Дорога Маріуполь - Донецьк - Горлівка через Бахмут на Слов'янськ і Харків вже під вогневим контролем України", - пояснив Сазонов.

За його словами, незабаром буде прострілювалася й траса Бахмут - Лисичанськ. Коли ЗСУ візьмуть дорогу під вогневий контроль, то забезпечувати свої війська загарбникам буде набагато важче.

"На півночі від Бахмута тривають запеклі бої біля Богданівки, Григорівки, але поруч Берхівське водосховище звідки видно околиці Бахмута. Усю логістику противника ми візьмемо під вогневий контроль. Тобто ЗСУ буде брати Бахмут у кільце, і у ворога вибір невеликий - або "жест доброї волі", або ми їх знищимо, як було в Андріївці", - наголосив Сазонов.

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, майор Родіон Кудряшов зазначив, що ворог змінив вже не одну бригаду й підрозділ на Бахмутському напрямку

Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив у війні з Україною 276 990 військових









